澳洲虐儿案︱4岁男童陈尸家中手臂留恐怖伤口 32岁母疑涉「食人」被控谋杀

澳洲新南威尔斯州近日发生一宗骇人听闻的杀子案。2026年7月4日（周六）下午约4时40分，一名32岁女子主动前往怀恩（Wyong）警察局「寻求帮助」。警司查德．吉利斯（Chad Gillies）透露，警方在与该名女子谈话后，「产生了真正的担忧」，随即派员前往其位于怀恩的一处独幢公寓检查。

现场画面震惊救援人员

然而，当警员赶到现场时一切已无济于事，他们在屋内发现了一具儿童尸体。虽然死者的身份尚未正式确认，但据信是一名四岁男孩。警方形容，男童的死因细节极其痛心，不便对外透露，不过其手臂受了重伤。赶到现场的救援人员形容，这是见过最令人震惊、最骇人的场景之一。目前警方正调查男童是否已死去数日。

涉案住宅。CrimeTalkNet@X

疑为本案母亲。CrimeTalkNet@X

疑为本案受害男童。CrimeTalkNet@X

邻居纪念遇害男童。CrimeTalkNet@X

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警方随即将男孩母亲拘捕，并扣留了她当天驾驶的汽车，同时在案发现场设立警戒线，查获了「许多物证」。

更令人毛骨悚然的是，警方目前正调查这宗命案是否涉及「食人」行为。新南威尔斯州警方证实，该名母亲抵达警察局后，曾发表过有关「食人」的说法，相关指控已列为重点调查内容。

悲剧发生后，当地社区陷入一片哀伤，邻居们纷纷带上鲜花和泰迪熊，在屋群附近搭建临时纪念碑。在邻居眼中，受害男童是个活泼快乐、如天使般的存在：「他是一个典型的四岁孩子，到处乱跑，过去常常下来，一天24小时都在和狗狗玩耍，是我见过这个年纪最快乐的孩子。」

据悉，该名涉案母亲与孩子居住在上述公寓，而她本身是警方「熟知」的人士。该名母亲目前已被起诉谋杀（家庭暴力）罪名，在上周日（7月5 日）短暂出庭时被拒绝保释，案件预计将于同年9月再次开庭审理。出于法律原因，涉案母子的身份目前均不能公开。