美伊战争 | 美媒取得卫星影像显示 伊朗疑重建核设施

卫星影像显示，伊朗可能趁与美、以战争的脆弱停火期间，试图重建核设施。此举可能已违反伊朗上月与美国签署，承诺维持核计划现状的谅解备忘录。

美国有线电视新闻网（CNN）取得来自卫星影像供应商Vantor的卫星影像，在进行影像调查后发现，在6月底至7月初，伊朗境内数个核设施及导弹设施出现新的活动。尤其核设施方面的动态，引发外界质疑德黑兰是否违背6月17日与美国签署的谅解备忘录。而美国总统特朗普周三（8日）在土耳其安卡拉举行的北约峰会记者会中宣称，美伊谅解备忘录已结束。

伊朗伊斯法罕核设施隧道。路透社

伊朗伊斯法罕核设施的影像中，并未显示任何修复活动。路透社

伊朗福尔多核设施卫星图片。路透社

疑违美伊谅解备忘录

数周以来，应美国政府要求，卫星影像供应商暂时扣留该地区的卫星影像。CNN趁限制短暂放宽后，得以进行影像分析。随著美军重启军事行动，部分限制措施已重新生效。

CNN发现，伊朗帕尔钦（Parchin）军事基地内一处名为塔勒甘2号（Taleghan 2）的设施出现明显活动迹象。专家认为，该处存放用于核武的爆炸材料。美伊战争期间，帕尔钦这处被认为储存核弹爆裂物原料的设施遭钻地弹轰炸，出现破洞。

修补核设施撞击坑

CNN与科学及国际安全研究所携手对该设施进行分析后发现，在6月22日及7月7日拍摄的照片中，美国与以色列联合轰炸留下的多处撞击坑，目前正进行修复与重建工作。

伊朗先是在美以攻击造成的大洞上覆盖临时遮盖物，几周后又换成网状覆盖物。影像中还可见混凝土搅拌车，专家说，这显示，伊朗可能正准备封闭这些被炸出的洞。

在被怀疑为地下核设施的十字镐山（Pickaxe Mountain），6月21日拍摄的影像显示，有车辆进出隧道，而当时该谅解备忘录仍处于有效状态。

导弹基地现修复工程

此外，导弹基地也出现了施工活动，尝试修复受损导弹基地。大不里士（Tabriz）空军基地也出现修复迹象，可见跑道上的弹坑似乎正以混凝土填补。

另一方面，伊朗伊斯法罕（Isfahan）、福尔多（Fordow）和纳坦兹（Natanz）等核设施的影像中，则并未显示任何修复活动。