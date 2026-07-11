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西班牙山火酿12死23失踪 死者多为外国游客 犯致命错误魂断异乡

即时国际
更新时间：10:37 2026-07-11 HKT
发布时间：10:37 2026-07-11 HKT

西班牙南部安达卢西亚地区近日爆发大规模山火，造成至少12人死亡，8人受伤，另有23人失踪。当地紧急服务部门指出，绝大多数罹难者是外国游客，他们没有遵守就地避难的指示，反而选择驾车逃离，试图越过干涸的河床另寻出路，结果命丧异乡。

这是西班牙史上死伤最惨重的山火之一，安达卢西亚地区紧急服务主管桑兹表示，目前已知12名罹难者中有1人是西班牙公民，剩下大部分似是外籍人士。

无视就地避难 图驾车逃难

桑兹指出，有4名葬身在车上的游客似乎来自英国，因为那部车是右驾。另外7名死者中途弃车逃难，但他们选择的路线，并没有包含在火灾撤离路线之内。

桑兹说明，在这种紧急状况之下，必须遵循指定路线，｢不幸的是，有人决定走其他路线，试图越过干涸的河床另寻出路，结果落入了陷阱」。他表示，好几具焦尸必须验DNA方能确认身分。

当时山火迅速蔓延阿梅里亚省洛斯加利亚尔多斯一带，这是广受欢迎的度假地区，不少外籍人士居住此地，法国人、英国人、比利时人尤多。

地形陡峭干燥 难控制火势

这次情况与2017年6月葡萄牙山火类似，当时也是热浪引发大规模山火，夺走60多条人命，其中一半在车里活活烧死。

至于西班牙最致命的山火在1979年发生，当时在巴塞隆拿以北约一小时车程的沿海小镇洛雷特德马尔造成21人死亡。

安达卢西亚安塔斯镇镇长里道说，据报起火原因是周四当天，有一条松脱的电线掉落在干燥灌木丛上，在风势助长下导致山火延烧，吞噬农舍、度假房屋和汽车。由于地形陡峭干燥，控制火势十分困难。

 

西班牙创纪录高温酿逾千死

截至周五下午，火势仍在燃烧。约有150名消防员和220名西班牙军事紧急部队士兵正努力扑火，山火已吞噬超过3200公顷的森林和农田。

在上月，西班牙经历了数天创纪录的高温，超过1000人因高温死亡。

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