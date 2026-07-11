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重大破冰 | 哈里梅根携儿女拜访英王查理斯三世 4年多来首次团聚

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更新时间：09:58 2026-07-11 HKT
发布时间：09:58 2026-07-11 HKT

英王查理斯三世与次子哈里王子的关系近期出现重大破冰，白金汉宫证实，查理斯与王后卡米拉周五（10日）在格洛斯特郡的私邸海格罗夫庄园，与哈里、媳妇梅根以及2名孙儿阿奇与莉莉贝会面。这是祖孙三代4年多来首次团聚，试图修复王室家庭裂痕。

王室将这次会面形容为「私人家庭聚会」，因此不会公布任何照片、影片或其他细节。

2022年9月，查理斯三世和哈里及威廉出席女王伊利沙伯丧礼。美联社
2022年9月，查理斯三世和哈里及威廉出席女王伊利沙伯丧礼。美联社
哈里和梅根今次举家返英参加慈善活动。路透社
哈里和梅根今次举家返英参加慈善活动。路透社
查理斯与王后卡米拉4年多来首次见到2名年幼孙儿。路透社
查理斯与王后卡米拉4年多来首次见到2名年幼孙儿。路透社
哈里夫妇今次返英，抽空携儿女探访查理斯三世和王后卡米拉。路透社
哈里夫妇今次返英，抽空携儿女探访查理斯三世和王后卡米拉。路透社

王室：私人家庭聚会

哈里2022年在英国参加已故英女王伊利沙伯二世登基70周年的白金禧年庆典后，再也没有试过整家人一起回到英国，因此这是查理斯三世4年多来首次亲自见到他们，意义非凡。

据报道，当哈里王子在海格罗夫庄园时，威廉王子正在温莎参加一场慈善马球比赛。

英国广播公司（BBC）分析，这次会面是哈里和梅根与王室之间紧张的一个重要进展。消息人士称，父子俩早希望本周见面，查理斯也渴望抽出时间看看2名年幼孙儿。

去年9月父子曾一起喝茶

去年9月，哈里和查理斯在伦敦曾短暂见面，一起喝茶，当时是父子两人一年多来首次见面。

自从哈里与父亲、哥哥威廉王子爆发公开且高调的家庭不和后，哈里每年仅返回英国一到两次。而哈里现年7岁的儿子阿奇与5岁的女儿莉莉贝，自2022年以来就再也没有踏上英国国土。

在此之前，哈里曾因保安人员安排以及在英期间的住所问题，与白金汉宫关系紧张。据报王室官员先邀请哈里入住白金汉宫，却因哈里未能及时接受而撤回邀请。

图修补家庭隔阂

哈里去年曾表示希望能重建与家人的关系，他接受BBC访问时说：「我很想和家人和解。继续战斗已经没有意义了，我不知道我父亲还能撑多久。」

今次祖孙三代会面是修补这些隔阂的一步。

哈里一家是于6日抵达伦敦，预计停留5天，除了出席慈善活动外，也将关注他对英国报社提起的重大隐私诉讼案判决结果。

而法官日前裁定哈里未能证明对《每日邮报》出版商的隐私侵犯指控，因而败诉。
 

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