少年在家玩电脑游戏险遭雷劈死  揭一原因致强大电流从屋外窜入体内

雷雨天在室内打机亦难逃「天打雷劈」？美国得克萨斯州日前发生一宗罕见的室内雷击事件，一名13岁少年在狂风暴雨期间，于家中房间内使用电脑玩线上游戏，讵料一道强烈闪电突然劈中住宅屋顶，强大的电流随即沿著屋内的电力系统及电线传导，最终经由书桌上的金属零件窜入少年体内。少年瞬间体验到电流穿过全身的恐怖感觉，并被猛烈震飞，所幸他最终奇迹大难不死，仅胸口留下类似电流造成的焦黑痕迹，惟住宅阁楼亦被雷击引发大火。

金属零件导电穿透全身 少年惊魂未定：以为死硬

事发于本周二（7月7日），地点位于得州休斯敦郊区的赛普瑞斯（Cypress）。当日现场雷雨交加，13岁男事主弗拉迪斯拉夫（Vlad Skuridin）正在房间的电脑前，全神贯注地与朋友进行线上游戏。

就在雷击发生的震撼瞬间，闪电击中住宅，强大电流怀疑经由书桌上一块与其腹部接触的金属零件瞬间窜入其体内。弗拉迪斯拉夫忆述，他当时极其清晰地感受到一股排山倒海的强烈电流穿透全身，紧接著眼前出现一道极度刺眼的巨大白光，耳边随即传来如炸弹般的恐怖爆炸声，令他当场耳鸣。

由于电流冲击力极猛，他整个人被「猛烈地震开」摔倒。他吓得立刻从椅子上跳起来，一边歇斯底里地尖叫一边逃跑，他心有余悸地表示：「我真的以为自己要死了，我根本不觉得自己能活下来。」

阁楼遭电流引燃 家电全毁胸口留痕

少年的父亲见状大惊，第一时间拨打911电话报案。父亲怀疑，当时是屋外附近的一棵大树首先被闪电劈中，导致极高压的电流直接「引雷入室」导入家中。救护人员赶抵现场后，立即在现场为涉事少年进行详细身体检查。

少年的母亲透露，儿子遭受强烈电击后，胸口罕见地留下了类似电流造成的灼烧痕迹。虽然儿子身体并无明显大碍，但事后仍感到有些头晕，目前整体「感觉良好」，她正计划带儿子前往医院接受更深入的医疗检查。

是次雷击威力惊人，除了导致住宅阁楼当场起火需消防员到场扑救外，住宅屋顶亦留下严重的焦黑雷击痕迹，屋内的天然气管线及多个珍贵的家电设备亦在瞬间遭到高压电彻底损坏。

警方急吁雷雨天断电源 严防室内「二手雷击」

当地警方及消防部门借此案例向公众发出安全提示，提醒市民在雷雨大作期间，即使身处室内亦绝不能掉以轻心。民众应尽量避免使用任何插电式的电子设备，并应主动远离屋内的电线与水管。

气象专家亦指出，闪电具有极高的穿透与传导性，极可能沿著住宅的电力系统、管线或建筑物钢筋传导。市民在极端雷雨天气下，应暂时拔掉贵重电器的插头。