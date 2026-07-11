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苹果控告OpenAI窃取商业机密 涉AI硬件开发 还要求员工携零件面试

即时国际
更新时间：08:59 2026-07-11 HKT
发布时间：08:59 2026-07-11 HKT

美国苹果公司周五（10日）入禀加州北区联邦地区法院，控告ChatGPT母公司OpenAI以及2名前员工窃取商业机密，涉及窃取有关苹果即将发布产品的资讯，以协助OpenAI进军消费硬件领域。这次法律行动令到2家科技巨头之间本已紧张的关系急剧升级。

诉讼指出，OpenAI为了开发自家的消费性硬件产品，侵犯了苹果公司的知识产权，要求法院颁发禁制令，禁止OpenAI继续使用、持有或泄露其技术，并要求陪审团审判决定赔偿金额。

苹果公司要求法院颁发禁制令，禁止OpenAI继续使用、持有或泄露其技术。美联社
苹果公司要求法院颁发禁制令，禁止OpenAI继续使用、持有或泄露其技术。美联社
OpenAI公司成为被告。法新社
OpenAI公司成为被告。法新社
OpenAI被指为了开发自家的消费性硬件产品，侵犯了苹果公司的知识产权。路透社
OpenAI被指为了开发自家的消费性硬件产品，侵犯了苹果公司的知识产权。路透社

2前高层员工被指窃密

诉讼列出2名前苹果高层及工程师，指控他们在离职前系统性地下载数十份机密硬件文件，甚至将苹果的零件带到OpenAI的求职面试之中。

苹果在诉讼中点名OpenAI的硬件部门主管Tang Tan。Tang Tan先前曾担任苹果的产品设计副总裁，领导iPhone、Apple Watch、AirPods，以及硬件工程部门其他数款产品的开发。

面试要求分享苹果机密资讯

苹果指控Tang Tan在面试苹果员工时，要求他们分享苹果公司的机密资讯，作为面试流程的一部分。Tang Tan也因此成为本案的被告之一。

苹果公司在诉状中表示：「Tang Tan曾指示仍在苹果公司任职的求职者，将苹果公司的『实体零件』（actual parts）带到面试现场，进行『展示和讲述』（show and tell）环节，借此让他与OpenAI的团队进一步套取更多苹果公司的机密资讯。」

苹果公司还指控，OpenAI曾指导准备离职的苹果员工如何规避公司离职时的安全程序。此外，曾加入OpenAI的前苹果员工Chang Liu同样被列为本案被告。

前工程师涉下载数十机密文件

Chang Liu被指在离职后保留苹果发配的笔记型电脑，并利用系统漏洞下载数十份机密文件，其中包括超过1000页的技术文件，涵盖苹果产品的复杂电路板制造细节。

一名苹果公司代表发声明称：「最近出现大量重要证据，显示受雇于OpenAI的人员，不当取得苹果公司尚未公开技术、制程及产品相关的机密资讯。」

OpenAI否认窃密 强调致力创新

对此，OpenAI发言人则在声明中回应：「我们对其他公司的商业机密毫无兴趣。我们仍将专注于打造能够赋能全球使用者的创新技术。」

OpenAI强调，其硬件探索项目与过往的知识库并非来自他人机密，且强调将依法处理，致力于推动能普遍提升人类能力的创新技术。

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