英国政坛元老Ann Widdecombe陈尸家中 26岁男子涉谋杀被捕

英国78岁前保守党政府阁员、改革党发言人韦德孔布（Ann Widdecombe），周四（9日）被发现倒毙于英格兰西南部德文郡达特穆尔寓所，身上有严重伤势，怀疑遭谋杀，事件震撼英国政坛。据报德文及康沃尔警方已拘捕一名26岁男子，现阶段未有资料显示案件涉及政治动机，亦不按恐怖袭击方向调查。

施纪贤称消息「令人震惊」

警方表示，周四早上约11时40分接获救护部门通知，前往达特穆尔海托尔（Haytor）一处住宅，发现韦德孔布倒毙屋内，身上有严重伤势。大批警员及鉴证人员其后封锁现场调查，住宅外至今仍有警车及警方车辆驻守。

一名26岁白人英籍男子周五在距离案发地约10英里的牛顿阿博特（Newton Abbot）被捕，涉嫌谋杀，现正被扣留调查。警方早前曾呼吁公众协助寻找一名白人男子，并形容调查进展迅速。

德文及康沃尔警方助理总警司朗文（Matt Longman）表示，目前没有证据显示案件出于政治动机，亦不涉及恐怖主义。警方呼吁公众避免在网上揣测，任何掌握资料、闭路电视或行车记录仪片段的人士，应尽快与调查人员联络。

英国首相施纪贤形容事件是「令人震惊的消息」，向韦德孔布的家人致以慰问。他表示，已与下议院议长贺立绅、保守党党魁栢丹娜及改革党领袖法拉奇等人联络，呼吁各界团结面对事件。

栢丹娜表示对死讯感到震惊，一度「难以找到合适的说话」，并称为韦德孔布的家人感到心碎。内政大臣马曼婷则形容事件情况「极度令人不安」，敦促公众不要妄加猜测，让警方调查顺利进行。

作风强硬著称 脱欧派关键人物

韦德孔布于1987年至2010年间担任保守党国会议员，先后出任就业部及内政部初级大臣，在马卓安政府内负责监狱事务。她以坚定宗教信仰、社会保守立场及直言不讳的作风闻名，亦曾因支持为防止逃走而把怀孕囚犯以手铐约束的政策，引起巨大争议。

她其后离开保守党，于2019年代表法拉奇领导的脱欧党出任欧洲议会议员，成为推动英国脱欧的关键人物之一，直至2023年加入改革党，并担任移民及司法事务发言人，继续活跃于公共议题，

参加真人骚成家传户晓人物

除了政治生涯，韦德孔布退休后亦频繁亮相电视节目。她于2010年参加英国广播公司舞蹈真人骚《严格来跳舞》（Strictly Come Dancing），凭笨拙却充满娱乐性的舞姿及自嘲幽默赢得观众支持，其后亦参与《名人老大哥》（Celebrity Big Brother）等节目，成为英国家传户晓的电视人物。

她在《严格来跳舞》的拍档杜比克（Anton Du Beke）形容其死讯是「最悲伤的消息」，并忆述两人曾度过一段难忘时光。

韦德孔布的管理团队表示，对警方展开谋杀调查感到「彻底崩溃」，形容过去24小时极具创伤，并指死讯势必令她多年来结识的同僚、朋友及支持者大受震动。警方仍在追查案发经过及疑犯与死者的关系。