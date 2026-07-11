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伊朗局势｜特朗普称同意伊朗请求继续谈判　伊否认下周瑞士会谈传闻

即时国际
更新时间：00:46 2026-07-11 HKT
发布时间：00:46 2026-07-11 HKT

美国总统特朗普当地时间7月10日表示，美国已同意与伊朗继续举行谈判，但同时强调美伊之间的停火已经结束（The ceasefire is over）。美媒引述知情人士报道，美伊双方预料最快下周在瑞士展开新一轮会谈。不过，伊朗方面予以否认，指相关报道不确。

两日前曾称「不想与伊朗打交道」

特朗普在社交平台Truth Social发文表示：「伊朗要求与我们继续『会谈』，我们已同意这样做，但美国亦已明确告知他们：停火已经结束！」

特朗普在社交平台发文，称伊朗要求继续『会谈』。美联社
特朗普在社交平台发文，称伊朗要求继续『会谈』。美联社
美伊此前达成的临时停火协议，近期因霍尔木兹海峡局势及双方互相采取军事行动而逐渐失效。美联社
美伊此前达成的临时停火协议，近期因霍尔木兹海峡局势及双方互相采取军事行动而逐渐失效。美联社

据美国新闻网站Axios引述知情人士报道，美伊双方预计最快下周恢复谈判，会谈地点可能设于瑞士，现时双方仍透过卡塔尔等中东国家保持沟通，希望为新一轮外交接触铺路。

特朗普最新表态，与他两日前的言论形成鲜明对比。

特朗普7月8日在土耳其出席北约峰会期间曾表示，他认为美国与伊朗达成的谅解备忘录「已经完了」（I think it's over），并直言不愿再与伊朗政府打交道。

他当时形容：「对我而言，我认为已经完了。我不想和他们打交道，他们是败类（scum）。」

特朗普更批评伊朗领导层是「骗子、作弊者，也是病态的人」（They are liars. They are cheaters. They are sick people.），言辞相当强硬。

路透社报道，特朗普今次一方面宣布停火安排正式结束，另一方面仍同意恢复谈判，反映华府现时采取「军事施压、外交并行」策略，希望在保持压力下继续推动谈判。

 

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