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汉莎航空波音787-8突「跪低」机鼻撞地 调查指工程师漏插安全锁销

即时国际
更新时间：00:02 2026-07-11 HKT
发布时间：00:02 2026-07-11 HKT

德国汉莎航空（Lufthansa）一架波音787-9「梦幻客机」（Dreamliner），6月4日在法兰克福机场突然机头塌陷重击地面，机上23名机组人员受伤。调查机构发现，出事的前起落架根本没有插入安全锁销。

相关新闻：有片｜汉莎航空波音787客机起落架突离奇崩塌 机头砸地致多人伤

Youtuber示意插安全锁销的孔（右边），安全销有醒目红色警告飘带。 @GoFlySmart1 / Youtube
Youtuber示意插安全锁销的孔（右边），安全销有醒目红色警告飘带。 @GoFlySmart1 / Youtube

事发时这架飞机停在登机口，准备飞往洛杉矶，但乘客尚未上机。德国联邦飞机事故调查局（BFU）临时报告显示，前起落架塌陷时，两名技术人员正在机师的座位上进行测试。

技术人员正进行测试

测试程序要求工程师手动「循环操作」起落架的收放开关，而在地面进行这种测试时，必须在起落架上插上「安全锁销」（Downlock Pin），以物理方式阻止起落架真的收起 。

调查发现，事发时主起落架的安全销在正确位置，但前起落架的安全锁销根本没有插上去 。最终，调查人员在储存箱内，找到了那根从未用过的安全锁销。

英航事故调查报告显示起落架上有两个距离非常近的孔洞，那次是插错孔导致机鼻撞地。 UK AAIB
英航事故调查报告显示起落架上有两个距离非常近的孔洞，那次是插错孔导致机鼻撞地。 UK AAIB

2021年，英国航空（British Airways）一架波音787在希斯路机场发生类似事故。当时英航的工程师也是在做类似的测试，起落架上有两个距离非常近的孔洞，工程师不小心将安全销插错孔导致塌陷。波音后来有针对该设计进行修正建议，但汉莎航空今次是压根忘了插上安全销。

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