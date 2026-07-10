NASA招募4志愿者模拟月球火星生活 须太空舱内与世隔绝12个月

美国太空总署（NASA）公开招募4名志愿者，进行一项长达1年的实验，模拟前往月球和火星的旅程与生活。计划将在休士顿詹森太空中心（Johnson Space Center）进行，最快于2027年8月启动，NASA公布申请详情。

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参与这项「月球与火星探索模拟」（MMEA）计划的志愿者，将模拟在太空舱里的生活，执行与太空人类似的任务，例如种植作物、健康管理并模拟太空漫步。此计划也将研究组员如何适应「火星时间」——火星上的一天比地球上的一天长约40分钟，这种差异可能影响睡眠及其他健康与表现方面的问题。

研究「火星时间」对人体影响

NASA发言人表示，这项研究非常重要，将有助减低太空人飞往太空及登陆火星时可能面临的风险，「志愿者将协助NASA找出风险并测试对策，提升太空人在长期太空探索任务中的表现」。

目前NASA已进行过28次航程模拟与2次地表舱室模拟，今次将是首次将两者结合一起执行。

曾参与过任务的43岁医生琼斯（Nathan Jones）表示，这段经历让他更想成为太空人，但长达1年的与世隔绝也是情感考验，最主要是想念他的妻子与孩子，「错过生日、节日和毕业典礼等大事，真的很难受」。

申请资格

必须是美国公民或绿卡持有者

年龄介于30至55岁（年龄范围外也会考虑）

身高不超过188cm

英语流利

须具备「类太空人资格」（例如工程学、生物科学、物理科学或数学学士，或STEM进阶学位，或具军事经验）

须通过生理及心理评估

无饮食限制

不得有梦游病史

不得有服用安眠药的纪录

任务要求

承诺在詹森太空中心完成2个月训练

在舱内封闭生活12个月

3阶段计划 2种居住环境

第一阶段

在60平方米的模拟太空船内，体验从地球前往月球或火星的旅程。

4名组员会各自拥有独立小型舱房，包含生活、工作与睡眠的空间，以及一间小浴室（与太空人实际使用的浴室不同）。

第二阶段

移入84平方米的设施，模拟在星球表面生活的状态。

成员们要在此种植作物、照顾自身健康，并在模拟行星表面的沙盒中练习太空漫步。

第三阶段

模拟乘搭同一艘太空船返回地球。