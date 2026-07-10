Ryanair客机高空中爆窗紧急降落 乘客险被气流吸走
更新时间：20:15 2026-07-10 HKT
发布时间：20:15 2026-07-10 HKT
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欧洲廉航瑞安航空（Ryanair）一架客机从希腊飞往德国途中，有窗户突然破裂，一名男乘客差点被吸出窗外，全靠妻子抱紧双腿，加上其他乘客合力拉回机舱才捡回性命。该班机紧急折返希腊，平安落地。
据外媒报道，涉事波音737-800型客机，于当地时间10日清晨5时55分，从希腊塞萨洛尼基（Thessaloniki）起飞，目的地是德国梅明根。起飞后不久，飞机在2万英呎高空时，机舱内突然传出一声巨响，随即有旅客发现一扇窗户破裂。
妻子拼命拉住双腿救一命
目击者向德国媒体表示，巨响过后机上陷入混乱，坐在窗边的男子被气流吸住，「头跟肩膀都在破掉的窗户外了」，妻子死命抓住他的双腿整整5分钟，其他乘客也赶紧协助，合力将他拉回座位上，这时飞机也放出氧气面罩。
伤者据信是一名61岁塞尔维亚籍男子，颈部因撞击受伤，身上还有擦伤与灼伤，事发后虽意识清醒，但饱受惊吓。飞机降落后，还有一名孕妇要送院检查，所幸状况良好，未几已出院。
头、肩膀吸出窗外吓餐死
瑞安航空发言人说明，事故原因为「飞行中机窗脱落」，希腊媒体则推测可能是有引擎零件脱落，打中窗户造成破损。瑞安航空已紧急调度替代航班，在同一天稍晚将旅客送往目的地。
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