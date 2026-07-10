欧洲热浪｜英国自来水公司14年来首发「水管禁令」 淋花洗车罚1000英镑

西欧面临最新一波热浪侵袭，英国今年热到34 摄氏度以上的日子已有8天，打破1976、2020创下的7天高温纪录。考虑到气候异常炎热干燥，英国东部的自来水公司10日宣布「水管禁令」，自11日起禁止用户使用水管浇灌植物、洗车，也不能给泳池、儿童戏水池注水，违者最高罚款1000英镑（约10500港元）。

500万户受影响

综合英媒报道，安格利亚水务公司（Anglian Water）在当地周五宣布这项禁令，英格兰约500万用户受到影响。禁令周六凌晨1时起生效，但该公司呼吁用户「即时遵守」。该公司2012年大旱时首次实施水管禁令。

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伦敦工人在酷热天气下工作。 美联社

该公司策略资产规划部门主任达奇（Geoff Darch）说：「今年异常炎热干燥，我们已进入今夏第三波热浪。持续高温加剧供需平衡的难度，现在我们必须请用户协助，别管草皮枯黄、汽车肮脏，加强节约用水以确保全体用户皆有水可用。」

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禁令范围还包括不能用水管清洗露台、墙壁，也不能给热水浴缸、池塘、喷泉注水。洒水器、高压清洗机、自动灌溉系统全部停用。园艺业者今年较早前已努力收集雨水，雨天时用覆盖物减少花坛水分蒸发，但现在储水槽也即将见底，压力大增。

英格兰还有其他地区实施水管禁令，负责供应汉普郡（Hampshire）、怀特岛（Isle of Wight）的南方水务公司（Southern Water）共约100万用户，周五起要收起水管。剑桥水务公司（Cambridge Water）35万用户周四下午已接获通知，30年来首见。东南水务公司（South East Water）早在7月3日就实施限水。