孟加拉前总理哈西娜镇压示威遭判死 计划年底回国自首

孟加拉前总理哈西娜（Sheikh Hasina）因2024年血腥镇压国内示威，被法庭判处死刑，但她被迫下台后一直流亡印度，死刑无法执行。据路透社报道，哈西娜近日受访时透露，计划今年12月与前执政党人民联盟（Awami League）高层一同回国并自首。她已做好面对司法的觉悟。

「如果要死希望死在故土」

78岁的哈西娜在周四深夜至周五凌晨，接受了近1个小时的电话访问。她说：「他们可能会在我回国后逮捕我，甚至可能杀了我，但我还是得走。我的党内领导人和工作人员正遭受著巨大的镇压。」她续说：「如果死亡降临，我希望它发生在我的故土，我父母长眠于此，鲜血洒遍这片土地。」

2024反政府示威1400死

哈西娜曾两次担任孟加拉总理，累计执政长达20年，是孟加拉独立以来任期最长的总理。2024年夏天，孟加拉「公职配额制」引爆大规模抗议，遭政府向腥镇压，最终演变成针对威权主义政府的群众起义。哈西娜被迫下台，于2024年8月5日辞职并逃往印度。

据联合国报告，镇压期间有多达1400人死亡。孟加拉国际战争罪法庭指控哈西娜犯下危害人类罪，2025年11月判其死刑。孟加拉多次敦促印度政府将哈西娜引渡回国。

下台后一直流亡印度

哈西娜表示她领导的「人民联盟」党员和支持者在国内正遭受严厉的政治镇压与迫害，她必须回国与他们站在一起，共同面对审判 。

哈西娜在流亡期间从未接受过采访，仅以书面形式回答传媒提问。她表示，没有就是否回国以及何时回国与任何外国政府进行磋商，她拒绝给出具体返国时间，也没有说明会向哪个法庭自首。