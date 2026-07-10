泰国犯罪组织伪造出生登记　164名中国孩童靠「假爸爸」成功入籍

9日，泰国警方破获一宗大规模伪造出生登记犯罪网络，透过泰国男子充当「假父亲」，协助164名中国籍儿童取得泰国国籍。警方共逮捕42人，包括18名「假父亲」、医院职员、区公所官员及中国籍家长，正扩大追查洗钱等犯罪。

DNA确认无亲子关系

据曼谷邮报报道，案件源于2024年侦办一名中国籍男子涉嫌诈骗及洗钱案时，发现其三名子女均持有泰国国籍，进一步追查揭露整个犯罪网络。涉案私立医院病历管理人员涉嫌担任中介，向中国客户提供7万泰铢（约16,468 港币）的「生产专案」，并从每个案件收取约2万泰铢（约4705元港币）代办费，经营非法业务已超过五年。

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调查发现，过去五年共有164名中国籍母亲所生子女，由泰国男子登记为父亲。未发现任何与这些泰国男子有关的产前记录， 事后出现仅为承认亲子关系，使医院能签发出生登记文件。警方逮捕一名区公所户政人员，他被控协助办理登记及核发出生证明。

目前共有18名「假父亲」、21名中国籍父母及1名寮国籍母亲遭逮捕。至少19名儿童经DNA检验后，证实与登记父亲无血缘关系，相关出生登记已遭撤销。反洗钱办公室（AMLO）已介入调查涉案资金流向及资产，警方将持续追查其他涉案医院及人士。