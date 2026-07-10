加州青少年搭无人车向街射水弹枪 Waymo远程锁车报警拉人

美国加州圣马刁两名青少年乘坐Waymo无人驾驶车，在车内饮酒并用玩具枪（水弹枪）向外射击啫喱弹，Waymo公司发现后远程锁车并报警。警方到场拘留两名少年，所幸无人受伤。

Waymo监控即时报警

Waymo公司于凌晨约2时10分向警方报案，指其一辆无人驾驶车内，有两名乘客疑似酒后闹事，并从车内向外射击。尽管Waymo声称仅在「紧急情况」下才会查看即时影像，但在这次事件中，监控人员向警方提供了详细的实况报告。

警方视为高风险交通拦截该辆Waymo。 圣马刁警局

圣马刁警察局的珍妮·卢娜表示，Waymo警方报告车辆位置，并为警方远端停用该辆车，借口「车辆出问题」拖延乘客。

车辆最终停在第20大道和国王大道交界处。警员抵达时视为高风险交通拦截，部分警员配备了电击枪和警犬。所幸两名青少年全程配合，事件中无人受伤。

警方视为高风险交通拦截该辆Waymo。 圣马刁警局

警方赞扬Waymo营运部门主动联系并协助处理。地方检察官正在决定是否对这两名青少年提出指控，可能包括未成年饮酒。