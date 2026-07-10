Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加州青少年搭无人车向街射水弹枪 Waymo远程锁车报警拉人

即时国际
更新时间：17:30 2026-07-10 HKT
发布时间：17:30 2026-07-10 HKT

美国加州圣马刁两名青少年乘坐Waymo无人驾驶车，在车内饮酒并用玩具枪（水弹枪）向外射击啫喱弹，Waymo公司发现后远程锁车并报警。警方到场拘留两名少年，所幸无人受伤。

Waymo监控即时报警

Waymo公司于凌晨约2时10分向警方报案，指其一辆无人驾驶车内，有两名乘客疑似酒后闹事，并从车内向外射击。尽管Waymo声称仅在「紧急情况」下才会查看即时影像，但在这次事件中，监控人员向警方提供了详细的实况报告。

警方视为高风险交通拦截该辆Waymo。 圣马刁警局
警方视为高风险交通拦截该辆Waymo。 圣马刁警局

圣马刁警察局的珍妮·卢娜表示，Waymo警方报告车辆位置，并为警方远端停用该辆车，借口「车辆出问题」拖延乘客。

车辆最终停在第20大道和国王大道交界处。警员抵达时视为高风险交通拦截，部分警员配备了电击枪和警犬。所幸两名青少年全程配合，事件中无人受伤。

警方视为高风险交通拦截该辆Waymo。 圣马刁警局
警方视为高风险交通拦截该辆Waymo。 圣马刁警局

警方赞扬Waymo营运部门主动联系并协助处理。地方检察官正在决定是否对这两名青少年提出指控，可能包括未成年饮酒。

最Hit
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
6小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
7小时前
港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
赢$1400变狂倒$38万落海 港男首战赌场输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
影视圈
20小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
6小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
2小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
5小时前
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
趣闻热话
5小时前