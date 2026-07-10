Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球首例 | 宇树G1人形机器人在美完成活体胆囊切除手术

即时国际
更新时间：19:00 2026-07-10 HKT
发布时间：19:00 2026-07-10 HKT

近日，美国加州大学圣地牙哥分校（UC San Diego）研究团队，利用两部中国宇树科技（Unitree）研发的「G1人形机器人」，成功为两只活猪完成外科胆囊切除手术，是全球非灵长类动物同类活体手术的首例。这项成果已于7月8日发表在国际顶级学术期刊《Nature》上。

该团队进行了两台手术，两部G1机器人均由外科医生透过控制台进行远端操控（Teleoperation），并直接使用医院常规腹腔镜手术器械。其中一台手术由单台机器人与医生协作完成，另一台则完全由两台机器人团队协同执行，验证双机协同手术的可行性。

相关新闻：机械人乞儿︱宇树G1跪地求捐电费 网民惊呼「乞丐也内卷」

研究团队指出，G1机器人身高约1.52米、体重约27公斤，体积小、部署成本低，无需对手术室进行大改造。其人形结构未来除手术操作外，还可承担递送器械、整理手术室等辅助工作。论文通讯作者Michael Yip教授表示，面对全球外科医生短缺，这项技术有望将医疗能力延伸至偏远地区、灾害救援及战地医疗等场景。

不过，该技术目前仍处于早期阶段，手术过程中需多次重新校准，耗时较长，远端操控延迟等问题仍有待优化。团队下一步将聚焦远程手术及自主外科助手研发。

最Hit
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
7小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
9小时前
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
7小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
7小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
4小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
原告大律师梁耀祥（左），律师侯振辉（右）。 王仁昌摄
乱过马路案审91天 辩方律师入禀告律政司等 律政司及原审控方大律师提出剔除申索
社会
4小时前
港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
赢$1400变狂倒$38万落海 港男首战赌场输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
时事热话
8小时前
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
3小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT