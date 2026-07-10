全球首例 | 宇树G1人形机器人在美完成活体胆囊切除手术

近日，美国加州大学圣地牙哥分校（UC San Diego）研究团队，利用两部中国宇树科技（Unitree）研发的「G1人形机器人」，成功为两只活猪完成外科胆囊切除手术，是全球非灵长类动物同类活体手术的首例。这项成果已于7月8日发表在国际顶级学术期刊《Nature》上。

该团队进行了两台手术，两部G1机器人均由外科医生透过控制台进行远端操控（Teleoperation），并直接使用医院常规腹腔镜手术器械。其中一台手术由单台机器人与医生协作完成，另一台则完全由两台机器人团队协同执行，验证双机协同手术的可行性。

相关新闻：机械人乞儿︱宇树G1跪地求捐电费 网民惊呼「乞丐也内卷」

研究团队指出，G1机器人身高约1.52米、体重约27公斤，体积小、部署成本低，无需对手术室进行大改造。其人形结构未来除手术操作外，还可承担递送器械、整理手术室等辅助工作。论文通讯作者Michael Yip教授表示，面对全球外科医生短缺，这项技术有望将医疗能力延伸至偏远地区、灾害救援及战地医疗等场景。

不过，该技术目前仍处于早期阶段，手术过程中需多次重新校准，耗时较长，远端操控延迟等问题仍有待优化。团队下一步将聚焦远程手术及自主外科助手研发。