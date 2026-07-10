Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

猛暑日｜日本全国39地超过35°C破记录 东京22人中暑送院

即时国际
更新时间：16:30 2026-07-10 HKT
发布时间：16:30 2026-07-10 HKT

日本从九州到东北一带普遍晴朗，酷热天气持续，全国共有39处地区出现摄氏35度以上的「猛暑日」，创下今年新高。

日本放送协会报道，截至下午3时，东京已有22人疑似中暑送院。

日本酷热｜药妆店各种应付炎热天气的产品。 koshigaya web
日本酷热｜药妆店各种应付炎热天气的产品。 koshigaya web

东京都心最高气温摄氏31.6度，连续3天出现「盛夏日」。

福冈县太宰府市气温更达到摄氏37.8度，甚至超过人体体温，刷新了今年全国最高气温纪录。

山梨县甲府市的气温达摄氏35.1度，迎来今年首个「猛暑日」。

预计明天起危险的高温仍将持续，当局呼吁民众采取万全的防中暑措施。

日本对于天气炎热的预报用语中，气温25°C以上称为「夏日」，30°C以上称为「真夏日」，35°C以上称为「猛暑日」。日本气象协会自2022年起，将40°C以上的天气称为「酷暑日」。

最Hit
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
6小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
7小时前
港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
赢$1400变狂倒$38万落海 港男首战赌场输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
影视圈
20小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
6小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
2小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
5小时前
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
趣闻热话
5小时前