猛暑日｜日本全国39地超过35°C破记录 东京22人中暑送院

日本从九州到东北一带普遍晴朗，酷热天气持续，全国共有39处地区出现摄氏35度以上的「猛暑日」，创下今年新高。

日本放送协会报道，截至下午3时，东京已有22人疑似中暑送院。

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东京都心最高气温摄氏31.6度，连续3天出现「盛夏日」。

福冈县太宰府市气温更达到摄氏37.8度，甚至超过人体体温，刷新了今年全国最高气温纪录。

山梨县甲府市的气温达摄氏35.1度，迎来今年首个「猛暑日」。

预计明天起危险的高温仍将持续，当局呼吁民众采取万全的防中暑措施。

日本对于天气炎热的预报用语中，气温25°C以上称为「夏日」，30°C以上称为「真夏日」，35°C以上称为「猛暑日」。日本气象协会自2022年起，将40°C以上的天气称为「酷暑日」。