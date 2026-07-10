21岁代课女师迷恋14岁男生 狂传裸照示爱判囚2年

美国印第安纳州一名21岁代课教师与在Snapchat上认识的14岁男学生发展不当关系，还多次传送裸照给对方，认罪被判入狱2年。

外媒引述法院纪录报道，被告卡特（Cassidy Carter）于2023年9月初至11月中旬期间，担任南迪尔伯恩中学代课教师。同年11月间，她在Snapchat上与一名就读初中的14岁少年成为好友。

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21岁代课女师卡特（Cassidy Carter）迷恋在Snapchat上认识的14岁男生。 路透社

两人的关系持续升温，少年告诉调查人员，卡特每次洗澡时，都会自拍裸照传给他，通常发生在深夜，女方还多次传讯息表示自己「爱上他」。

2023年12月1日，少年向校长坦白，揭发卡特的行为，当局随即着手调查，并在少年的手机中找到相关讯息及卡特的裸照。

迪尔伯恩郡检察官透露，起初以「引诱儿童罪」起诉卡特，但因受害少年已搬离该地区，且不愿继续参与诉讼程序，检方改控「造成中度身体伤害的殴打罪」，卡特已认罪，法院最终判处2年徒刑。