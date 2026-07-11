英国3女热情「包围」97岁阿婆又揽又锡 趁机摸走玉手镯

英国曼彻斯特路上出现「温馨」一幕，3名女性跟路边老太太「热情攀谈」，握手、拥抱甚至亲脸颊，原来是为了盗窃！她们用热情分散受害人的注意力，悄悄摸走古董玉手镯，警方追查发现多宗类似个案。

综合英媒与警方消息，今年1月10日，97岁老太太倚着助行器，独自站在路边等丈夫开车接送，成了不肖人士眼中的肥羊。她突然被3名陌生女子搭话，对方握手、又是拥抱，还亲吻她，她丝毫没注意到手镯被偷走。

所幸案件全过程被监视器拍下。警方根据画面循线追查，1月14日以盗窃与抢劫相关罪名逮捕3名女子，分别为33岁的希安（Geta Schian）、35岁的杜米特鲁（Geneza Dumitru）及27岁马扎拉切（Sefora Mazarache）。

作案数次手法类近

调查发现，她们专向落单弱势女性以类近方法下手，最早可追溯至去年10月，受害者是一名带着幼子的妇女，马扎拉切假意热情称赞小孩很可爱，趁机强起女子的手，试图拔走戒指，受害者尖叫呼救时她也没收手，仍试图抢走手机。

去年11月，马扎拉切和希安以乞求食物和金钱为由接近一名落单女性，趁机扯走对方的金手镯后逃逸。

今年1月，三人同行盯上另一名在路边等女儿的妇女，其中两人搭话 一人把风，其中一人拥抱女人并试图抢走戒指，受害者大声呼救时三人立刻逃跑，同日再发生上述97岁婆婆的案件。

曼彻斯特皇家法院周一宣判，席安与杜米特鲁各囚28个月，马扎拉切则因罪刑较重，囚38个月。