Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国3女热情「包围」97岁阿婆又揽又锡 趁机摸走玉手镯

即时国际
更新时间：00:03 2026-07-11 HKT
发布时间：00:03 2026-07-11 HKT

英国曼彻斯特路上出现「温馨」一幕，3名女性跟路边老太太「热情攀谈」，握手、拥抱甚至亲脸颊，原来是为了盗窃！她们用热情分散受害人的注意力，悄悄摸走古董玉手镯，警方追查发现多宗类似个案。

综合英媒与警方消息，今年1月10日，97岁老太太倚着助行器，独自站在路边等丈夫开车接送，成了不肖人士眼中的肥羊。她突然被3名陌生女子搭话，对方握手、又是拥抱，还亲吻她，她丝毫没注意到手镯被偷走。

所幸案件全过程被监视器拍下。警方根据画面循线追查，1月14日以盗窃与抢劫相关罪名逮捕3名女子，分别为33岁的希安（Geta Schian）、35岁的杜米特鲁（Geneza Dumitru）及27岁马扎拉切（Sefora Mazarache）。

作案数次手法类近

调查发现，她们专向落单弱势女性以类近方法下手，最早可追溯至去年10月，受害者是一名带着幼子的妇女，马扎拉切假意热情称赞小孩很可爱，趁机强起女子的手，试图拔走戒指，受害者尖叫呼救时她也没收手，仍试图抢走手机。

去年11月，马扎拉切和希安以乞求食物和金钱为由接近一名落单女性，趁机扯走对方的金手镯后逃逸。

今年1月，三人同行盯上另一名在路边等女儿的妇女，其中两人搭话　一人把风，其中一人拥抱女人并试图抢走戒指，受害者大声呼救时三人立刻逃跑，同日再发生上述97岁婆婆的案件。

曼彻斯特皇家法院周一宣判，席安与杜米特鲁各囚28个月，马扎拉切则因罪刑较重，囚38个月。

最Hit
郑秀文答谢会现场直击 刘德华惊喜现身做嘉宾 Sammi承诺唔Hea做：睇完包保你觉得赚咗
02:17
郑秀文答谢会现场直击 刘德华惊喜现身做嘉宾 Sammi承诺唔Hea做：睇完包保你觉得赚咗
影视圈
2小时前
乐易玲生日会失窃真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛滥为Labubu做一事
乐易玲生日会失窃真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛滥为Labubu做一事
影视圈
7小时前
旺角砵兰街毒品车逃捕 连撼多车直撞冰室 警拘无牌危驾司机及乘客
00:31
旺角砵兰街毒品车逃捕 连撼多车直撞冰室 警拘无牌危驾司机及乘客
突发
2小时前
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
6小时前
曾志伟北上做老板！张学友、梁朝伟巨星花篮阵撑场 奖门人满场飞亲民合照签名
曾志伟北上做老板！张学友、梁朝伟巨星花篮阵撑场 奖门人满场飞亲民合照签名
影视圈
8小时前
退休银行女高层玩「刷单任务」受骗 两个月内损失近350万元
退休银行女高层玩「刷单任务」受骗 两个月内损失近350万元
突发
8小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
《爱回家之三代同糖》8.10正式登场 车婉婉认接棒有压力 周志康自封「润滑剂」随身带M巾
《爱回家之三代同糖》8.10正式登场 车婉婉认接棒有压力 周志康自封「润滑剂」随身带M巾
影视圈
8小时前
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
13小时前
伍仲衡认与洪心怡已解约再无关系 转捧新人陈子晴 与无线冇不和：从来都好支持TVB
伍仲衡认与洪心怡已解约再无关系 转捧新人陈子晴 与无线冇不和：从来都好支持TVB
影视圈
8小时前