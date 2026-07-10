澳洲本土海鸟首现H5N1病毒 禽流感病毒扩散进入新阶段

澳洲科学家首度在澳洲本土海鸟身上检验出高传染性的H5N1禽流感病毒，意味病毒在澳洲境内的扩散进入新阶段。6月以来，澳洲已经确认12宗H5N1型禽流感病例，但全数都发生在迁徙性海鸟身上，而非澳洲野生鸟类。

澳洲国家科学机构经实验检测证实，在南澳沿海小镇一只凤头燕鸥身上检测出这种病毒。农业部长科林斯表示：「这当然是一项令人担忧的发展，但并不令人意外。」

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全球最后一个大陆发现H5N1病毒

科林斯指出，目前没有证据显示病毒造成大规模野鸟死亡，也尚未扩散至家禽或更广泛的农业领域。

她说：「我们的科学家正进一步研究，厘清这只澳洲本土海鸟可能的感染途径。」

澳洲上月确认本土首例H5N1病例，成为全球最后一个在本土发现H5N1病毒的大陆。

科林斯表示，南澳州政府已在发现该鸟的区域加强监控。

忧加剧澳洲动物灭绝风险

外界担心这种致命疾病可能加剧澳洲动物面临的灭绝风险，其中许多动物是澳洲独有的。

澳洲近一半的野生鸟类物种，以及83%的哺乳动物，在其他地方都找不到。

受H5株影响最严重的野生鸟类包括水禽、滨鸟、海鸟及猛禽。

海洋哺乳动物也受到影响，其他动物如猫、山羊、羊驼和猪也有检测结果。