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南韩中部暴雨成灾 1人被洪水冲走失踪 58班列车延误

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更新时间：13:13 2026-07-10 HKT
发布时间：13:13 2026-07-10 HKT

南韩中部地区近日遭受暴雨袭击，忠清地区连续2天降下超过200毫米豪雨，引发河川泛滥、道路淹水、土石流及建物受损等灾情。据南韩官方统计，至少1人暴涨的河水冲走失踪、453处设施受损，近800人紧急撤离。

近800人紧急疏散

在忠清南道天安市，共有30户住宅及工厂被淹；牙山市一度封闭4处地下道及2条河岸道路。公州、论山及鸡龙等地大量农田及温室遭洪水淹没。

南韩多处降下豪雨。法新社
南韩多处降下豪雨。法新社
南韩气象厅指出，梅雨锋面仍持续影响中部地区。法新社
南韩气象厅指出，梅雨锋面仍持续影响中部地区。法新社

 

大田市一处公寓旁山坡因豪雨发生土石流，阻断道路并砸毁停放车辆。居民表示，事发地点平时是住户通行路段，如今山坡瞬间变成土石瀑布，相当可怕。世宗往大田方向重要道路周四上午一度因淹水而全面禁止通行，造成上班繁忙时段交通严重挤塞。

部分学校停课

忠清北道同样灾情频传，多处道路因河川溢流、落石及土石流封闭，部分学校因校舍漏水、操场淹水宣布停课。

今次豪雨以忠清地区灾情最严重，周三至周五上午，忠清南道天安市累积雨量达到267.1毫米；忠清南道鸡龙市259毫米；世宗市244.5毫米；忠清北道清州市236.5毫米；忠清南道青阳郡226.5毫米。

庆尚北道76岁翁遭急流冲走

除了忠清地区，庆尚北道也传出灾情，一名76岁老翁周四上午失足跌入暴涨溪流，遭急流冲走，至今仍失联。韩国铁道公社表示，豪雨造成26班KTX高速列车及32班一般列车延误，共58班列车受影响，其中KTX最长延误80分钟，一般列车最长延误150分钟。

南韩气象厅指出，梅雨锋面仍持续影响中部地区，预估首都圈及江原地区周五上午前仍将有50至150毫米降雨，局部地区累积雨量可能突破200毫米，呼吁民众提高警觉。
 

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