美伊战争 | 美媒：以色列通报美国 伊朗疑策划暗杀特朗普

美国《华尔街日报》周四（9日）引述消息人士报道，以色列近日与美国分享最新情报，指伊朗正考虑策划暗杀美国总统特朗普的新一波计划。若情报属实，美伊冲突可能进一步升级。

特朗普在首个任期曾下令击杀伊朗革命卫队指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani），此后伊朗屡次扬言将会报复。

特朗普暗示生命受威胁

特朗普周三（8日）在土耳其首都安卡拉与记者交谈时，曾暗示自己的生命受到威胁。

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他当时说：「他们想除掉美国领导人，也就是我。我在他们所有的名单上。今天早上我看到，我出现在他们每一份名单里。到目前为止，我想我算是有点幸运，但这样的运气未必能持续太久。」

近几周来，由于双方对伊朗战事的立场出现分歧，特朗普与以色列总理内塔尼亚胡的关系逐渐出现裂痕。

内塔尼亚胡主张持续对伊朗发动攻击，以达成更多军事目标；特朗`普则希望设法结束冲突，担心战事可能拖垮全球经济。美国上月与伊朗达成脆弱的停火协议，但本周双方重启战火。

华府近几周盛传阴谋论

根据以色列总理办公室声明，特朗普与内塔尼亚胡周四通电话，双方同意维持两国之间的协调合作。声明还指出，特朗普也向内塔尼亚胡说明美国近期在波斯湾地区的相关行动。

美国有线新闻网（CNN）亦引述两名知情人士透露，以色列和美国分享的情报显示，伊朗最近拟定了新计划，要暗杀特朗普。

其中一名消息人士说，这项警告在本周传出。另一位消息人士则指出，美国最近几周已持续接获特朗普可能遭暗杀的情报，但以色列这次提供的警告是新的，并涉及具体阴谋。

美官员存疑：或图影响特朗普决策

但CNN报道，其他美国官员认为，以色列的报告可能是为了影响特朗普的决策，因为他正权衡，是否要加大对伊朗的军事行动力道。消息人士还说，情报界一些人一直对以色列的报告持怀疑态度。

暂时不清楚以色列所警告的暗杀计划细节，而2名知情人士说，美国尚未自行查证，或在以方警告前，追踪到相关情况。

上周末，在伊朗已故最高领袖哈梅内伊的葬礼上，大批伊朗民众呼吁「特朗普去死」。哈梅内伊在战争初期遇害。