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北韩决定扩充核武力量 金正恩吁推动军事现代化

即时国际
更新时间：11:17 2026-07-10 HKT
发布时间：11:17 2026-07-10 HKT

北韩官方朝中社报道，当局已决定采取措施，从质与量两方面强化核武力量；最高领导人金正恩也呼吁推动军队现代化，以提升战备能力。

朝中社报道，上述消息是在周四（9日）举行的劳动党中央军事委员会扩大会议上发布。

金正恩呼吁推动军事现代化。法新社
金正恩呼吁推动军事现代化。法新社
金正恩主持劳动党中央军事委员会扩大会议。法新社
金正恩主持劳动党中央军事委员会扩大会议。法新社
金正恩本月较早前曾亲自视察5000吨级新型驱逐舰「姜健号」的武器测试。法新社
金正恩本月较早前曾亲自视察5000吨级新型驱逐舰「姜健号」的武器测试。法新社

吁强军确保北韩安全与和平

金正恩表示，唯有建立能够掌控一切威胁的强大军队，才能保障北韩的安全与「真正的和平」。

会中还制定多项军事发展计划，包括更新作战系统的基础技术设施、扩充并强化核武力量，以及推动军事基地的标准化、专业化与现代化。

此外，会上还讨论扩大北韩军事情报机构侦察总局的职能，以提升侦察与情报搜集能力。

让北韩海军具备核武能力

会议也讨论兴建海军基地现代化并提升造船厂产能，以配合海军地位与角色的重大转变。金正恩曾矢言将让北韩海军具备核武能力。

金正恩本月较早前曾亲自视察5000吨级新型驱逐舰「姜健号」的武器测试。这艘军舰去年5月在下水仪式中发生侧翻事故，之后完成修复。

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