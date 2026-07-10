澳洲电讯Telstra严重系统故障 银行支付瘫痪铁路受阻
更新时间：12:00 2026-07-10 HKT
发布时间：12:00 2026-07-10 HKT
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本周三（8日），澳洲最大电讯商Telstra（澳洲电讯）发生严重系统故障，一度引起全国混乱。大批流动电话通讯及网络服务中断，银行支付服务瘫痪，多地铁路受阻，数百万人受影响。
据报，墨尔本往来周边城镇的维多利亚州乡郊铁路，繁忙时间列车服务直至周四早上仍未恢复，大批乘客滞留车站。铁路营运商表示，受Telstra故障影响，当时仅提供「非常有限」的替代巴士接载乘客，呼吁乘客选择其他交通方式。
全国约8万个商户使用的支付系统亦一度瘫痪，导致消费者无法正常使用银行卡支付。故障更导致超过300通紧急求助电话未能接通。
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软件缺陷引发故障
Telstra就事件向公众道歉，指故障由软件缺陷引发，并非网络攻击，正在调查深层原因。总理阿尔巴尼斯表示，今次断网事故令人深感忧虑，联邦政府将与电讯公司共同调查事故原因。
Telstra在全国拥有超过850万名用户，今次是不足一年内第三次发生全国故障。有专家指出，事件暴露出澳洲商业、交通等领域过度依赖单一通讯网络，缺乏完善备用保障机制。
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