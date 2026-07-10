伊波拉疫情 | 民主刚果疫情急速恶化 1759人确诊600死

世界衞生组织周四（9日）公布的最新统计数据显示，非洲国家刚果民主共和国的伊波拉（Ebola）疫情死亡人数已达到600人，短短3日已有100人丧生。而自从5月中宣告当地爆发伊波拉疫情以来，已有1759人确诊，另有304宗疑似病例。

民主刚果这波疫情发生在东北部，有4省出现病例，主要集中在伊图里省（Ituri）。邻国乌干达也有20例确诊，其中17人已康复，2人死亡。

民主刚果已有600人死亡，多处摆放棺木。路透社

穿著保护衣的工作人员在治疗中心进行消毒。新华社

疫情主要集中在主要集中在伊图里省。新华社

民主刚果这波伊波拉疫情急速恶化，是有史以来扩散速度最快的一次，疫情的病死率高达34%，病例数预计每28天翻倍。

史上扩散速度最快

非洲疾病控制与预防中心紧急准备与应变主管曼库拉告诉记者：「这是史上扩散最快的伊波拉疫情，很遗憾，病毒还是领先我们的应对，情况发展比调动控制局势的资源还快。」

曼库拉说，总共需要14亿美元（约109亿港元）用于疾病及人道救援。

试验2种潜在疗法

他指出：「我们需要加强应对，而加强应对意味著财政资源和人力资源，我们呼吁所有合作伙伴及捐赠者加速这些资源的分配。」

2种潜在治疗方法的试验于7月2日在刚果民主共和国展开，评估单株抗体MBP134与抗病毒药物瑞德西韦（Remdesivir）单独及联合使用时的疗效。