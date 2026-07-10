熊出没 | 日本环境省新设专门团队应对 学校允学生请「怕熊假」　

近期，日本东京都接连有熊出没，环境大臣亲自到场视察，并与地方官员商讨对策。多地学校为保障学生安全，允许学生请「怕熊假」。

计划举办应对熊出没培训

据报，在东京都八王子市，有居民设置监控镜头，于4月底晚上拍摄到一只身长逾一米的成年黑熊在靠近住宅区的树林出没，而附近有一间小学。

日本环境大臣石原宏高周三到八王子市视察，表示平静日常生活正受威胁，需在山区和市区交界采取应对措施。他透露本月已指示在环境省新设熊对策专门团队，并计划向东京、神奈川、埼玉等地政府举办应对熊出没培训。

日本多地近年不时有熊出没，全国今年截至6月，已有41人遭熊袭击，其中5人死亡，而单在6月就有21人受伤。

日本近期频传熊出没。路透社

日本环境大臣石原宏高周三到八王子市视察。NHK

日本环境大臣石原宏高周三到八王子市视察。NHK

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「怕熊假」保障学生安全

为保障学生安全，部分地方学校允许学生请「怕熊假」。共同社报道，仙台市5月通知市立中小学及幼儿园，若学生或家长因担心熊出没而没有上学，可不列为缺席。秋田市亦有中学采用相同做法。而在新潟县三条市，市政府规定只要新潟县发布「熊出没特别警报」，学生即可不上学。

日本文部科学省表示，目前没有计划制定应对熊出没的统一指引，各地方政府可根据实际情况，自行采取措施，以兼顾学生安全与教育需求。