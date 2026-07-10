Taylor Swift世纪婚礼 | 场外垃圾成收藏品 粉丝疯抢 婚礼空气叫价39万

美国流行天后泰勒丝（Taylor Swift）7月3日与美式足球联盟（NFL）球星Travis Kelce在纽约麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）举行世纪婚礼，现场众星云集吸引全球关注。令人意想不到的是，这场世纪婚礼竟成了新兴商机，一个名为「New York City Garbage」（纽约市垃圾）的网站，公开兜售在婚礼期间于婚礼场外捡到的「现场垃圾」，当中包括一袋号称「婚礼现场的空气」，开价高达4万9999美元（约39万港元）。

至于其他检到的「垃圾」，则以每件25美元（约195港元）的价格贩售，这些「垃圾」五花八门，包含当天掉落在附近的碎布料、汽水罐拉环、饮管、烟蒂和排卵检测笔等，甚至还有一只遗落的蓝牙耳机AirPods，在开卖24小时内全数售罄。

世纪婚礼外围垃圾成商机

TMZ报道，由于不少粉丝争相购买，相关商品需求大增，甚至出现供不应求的情况。

一名纽约艺术家在麦迪逊花园广场周边街道捡拾这些垃圾。Taylor Swift与Travis Kelce在此举办婚礼，邀请数百位名人出席观礼，在全球引起哄动。

在个人网站「纽约市垃圾」（New York City Garbage）出售这些物品的吉格纳克（Justin Gignac）表示：「很多歌迷只是想收藏一件和婚礼有点关联的东西。」

每件物品在网上都被描述为「雕塑品」，并密封在塑胶盒中，以避免内容物渗漏或散发异味。

卖家售50件垃圾 赚近万港元

吉格纳克透露，他目前透过出售50件物品赚了1250美元（约9767港元），也在考虑继续上架更多商品。他指出：「我试著记录纽约市的重要文化时刻，这显然就是其中之一，希望把那一刻封存成一个小小的时间胶囊。」

一直以来，歌迷透过Taylor Swift许多取材自恋情的歌曲，持续关注这位14座葛莱美奖（Grammy Awards）得主的感情生活。部分歌迷更专程来到纽约，希望能一睹偶像的身影，不少评论员将这场星光熠熠的婚礼称作「皇室婚礼」。