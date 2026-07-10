巴基斯坦货机阿拉伯海坠毁 残骸寻获惟5机组人员生死未卜

巴基斯坦发生严重航空事故。巴基斯坦机场管理局（PAA）证实，一架由K2 Airways营运的波音737货机，于本周三（8日）由阿联酋飞往巴基斯坦卡拉奇（Karachi）途中，突然在雷达上凭空消失。搜救人员历经长达12小时的彻夜海空搜索，最终在阿拉伯海（Arabian Sea）海域寻获失事货机的破碎残骸。然而，机上5名机组人员至今仍下落不明，多国搜救队伍目前正与时间竞赛，在涉事海域展开海空大搜救。

导航故障后垂直俯冲坠海 残骸距奥尔马拉港98公里

巴基斯坦官方表示，涉事波音737货机当日由阿联酋沙迦（Sharjah）起飞，原定执行前往卡拉奇的货运任务。航管数据显示，飞机在飞行途中，机组人员曾焦急地向地面航管人员通报，指机上的导航系统出现严重技术故障，不久后货机便与地面彻底失去联系。

根据全球飞航追踪网站的最新黑盒数据研判，该架货机在失联前一刻轨迹极其异常。飞机先是毫无预警地快速下降，随后虽曾试图短暂拉起爬升，但最终仍抵受不住机件故障，转为以接近垂直的惊人速度急剧向海面坠落，最终在雷达画面中消失。搜救人员随后在俾路支省奥尔马拉港（Ormara）以南约53浬（折合约98公里）的阿拉伯海海域，成功锁定并寻获大批飞机残骸。

五机组人员家属揪心 总理下令海军全面搜救

营运方K2 Airways发表官方声明指出，失事货机上共有5名机组人员，其中包括2名资深机师、2名随机工程师以及1名后勤支援人员。航空公司强调目前正全力配合政府的搜救与调查工作，并已派员向5名失联人员的家属表达最深切的慰问。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）已发出最高级别的紧急元首指示，命令巴基斯坦海军及海上安全局出动多艘主力军舰、巡逻艇以及多架搜救航空器，全力加速海面及水下的搜救工作。事故原因目前仍是一团迷雾，调查人员正将核心搜救目标锁定于寻找失事货机的黑盒（包括飞行数据记录器及驾驶舱语音记录器）。由于涉及美制波音客机，美国国家运输安全委员会（NTSB）、波音公司（Boeing）以及美国联邦航空总署（FAA）均已宣布将派专家组介入协助调查。

航空界指出，近年巴基斯坦航空安全水平已有显著提升。若最终证实机上5名机组人员不幸全数罹难，这将是自2020年发生造成近百人死亡的空难以来，巴基斯坦首宗录得人员死亡的严重航空交通意外。