北约峰会 | 东道国土耳其赠特别手信 北约领袖收手枪及实弹

北约峰会已经落幕，东道国土耳其总统埃尔多安别出心裁，赠送各国领导人一份非比寻常手信：一把左轮手枪及实弹。由于手枪不同于其他礼品，如何处理这份特别的礼物，已成为一道难题。事实上，各国领导人打开礼品盒后，都吓了一跳。

埃尔多安希望藉著这份手信展示土耳其的国防工业，该工业已成为土耳其重要的出口和外交政策工具。立陶宛总统瑙塞达办公室分享的图片显示，这似乎是土耳其军火制造商MKE在1990年代生产的罕见左轮手枪Gumusay .357 Magnum。这把手枪放置在一个木制展示盒中，盒上印有土耳其国旗和北约标志，以及一块用土耳其语和英语写著：「Gumusay，我国生产的第一把左轮手枪」的标语。

这似乎是土耳其军火制造商MKE在1990年代生产的罕见左轮手枪Gumusay .357 Magnum。路透社

这把手枪放置在一个木制展示盒中，盒上印有土耳其国旗和北约标志。路透社

各国领导人拆开手信后，发现是手枪，都吓了一跳。路透社

1990年代生产罕见左轮手枪

西班牙首相桑切斯的发言人表示，所有领导人都获赠同一型号的手枪，上面刻有各自的名字。由于手信包含真枪与弹药，各国领导人返国后也必须依照法律与安全规范处理。比利时首相德韦弗选择将他的手枪交给布鲁塞尔机场警方保管在保险箱内。

波兰总统纳夫罗茨基一名幕僚告诉媒体，他的左轮手枪正在华沙机场等待海关清关，将被妥善保管，「首先是为了安全，其次是为了作为礼物受到尊重，当然没有人会开枪」。

荷兰和瑞典首相办公室表示，他们的左轮手枪已被送往各自驻安卡拉大使馆。荷兰首相的手枪将被拆除，而瑞典首相的手枪则在等待进口文件。

必须依照法律与安全规范处理手信

此外，据悉英国首相施纪贤获赠的手枪还配有清洁套装和500发子弹；意大利总理梅洛尼的左轮手枪先前则已与其他国礼一起存放在总理府基吉宫；欧盟委员会主席冯德莱恩打算将获赠的手枪捐给军事博物馆。

事实上，土耳其现代手枪工业主要集中在半自动手枪，这令到Gumusay手枪成为收藏家眼中的珍品。土耳其枪械制造商凭借价格低廉的手枪和霰弹枪强势进军欧洲民用枪支市场，挑战长期以来与高价运动和军用武器联系在一起的意大利和比利时老牌枪械制造商。

根据总部位于日内瓦的小型武器调查报告，2019年至2024年间，土耳其是全球第3大小型武器出口国，出口总额约30亿美元（234.4亿港元），仅次于美国和意大利。