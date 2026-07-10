偷龙转凤盗UCLA中国古籍 加州华裔汉判软禁

美国加州一名华裔男子从加州大学洛杉矶分校（UCLA）图书馆，以偷龙转凤手法窃取中国古代文献而被判刑。法院以他判刑前已被羁押约一个月作为刑期，另判居家软禁一年。检方指，他以多个假名及虚假身份证明申请图书证，借出珍贵古籍后，以伪造本冒充真本归还。

被告是39岁男子Jeffrey Ying（音译姓应），来自加州菲蒙特，承认盗窃重大艺术品罪。根据洛杉矶联邦检察官的起诉书，他自2024年12月至2025年7月期间，从UCLA窃取总值约21.6万美元（约168万港元）的珍稀中国古代文献。失踪的古籍至少有8本，包括1393年（明洪武26年）的《唐诗品汇》及1575年（明万历3年）的《集古印谱》，还有一部17世纪清初《容斋随笔》钞本。《容斋随笔》是南宋洪迈的笔记，长于史料和考据，被公认为研究宋代历史必读之书。

《容斋随笔》。 FBI

作案数天内出境送往外国

据称，犯人利用多个假名取得图书馆卡，从UCLA杨格研究图书馆借出罕有古籍，然后偷龙转凤，将假书塞进存放古籍的盒子里交还图书馆。检方相信应男将古籍送往外国。根据其旅游纪录，他通常在作案后数天内往返加州与香港、上海或首尔。UCLA图书馆近期发现数件归还的馆藏为赝品后，揭发案件。

由于这些书籍十分珍贵，平时存放在受管控的仓储区内，需预约才能借阅。当局指出，截至最近，该大学还允许公众在网上申请借书证，凭此证可以查阅珍贵资料，而毋须出示任何政府颁发的身份证明。警方在犯人位于UCLA附近的酒店房间内搜查，发现了空白手稿和文件，其风格与他借阅的书籍相似。检方称这些物品被用来制作假书，以便代替原书归还给图书馆。

