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欧洲热泿 | 德国高温逾5000人死亡 西班牙南部山火6死6伤

即时国际
更新时间：08:51 2026-07-10 HKT
发布时间：08:51 2026-07-10 HKT

受持续热浪影响，西班牙发生多宗山火，其中加泰罗尼亚自治区逾4万人受影响，而南部阿尔梅里亚附近山火则导致6人死亡，部分遗体在车内发现。欧盟气候监测机构周四（9日）公布，西欧今年6月均温刷新历史纪录。在德国，今年迄今死于高温相关原因人数已达5120宗。

巴塞隆拿山火一度失控

西班牙民防与应急局指，今夏第2波热浪自7月5日开始影响西班牙多地，高温天气显著增加森林火灾风险，加泰罗尼亚自治区6日下午同时发生多宗较大山火，其中巴塞隆拿2处山火一度失控，共导致超过4万人就地避险。

西班牙派出直升机协助扑救山火。新华社
西班牙派出直升机协助扑救山火。新华社
法国山火焚毁多间房屋。美联社
法国山火焚毁多间房屋。美联社
西班牙游客排队取水解渴。路透社
西班牙游客排队取水解渴。路透社

西班牙南部阿尔梅里亚附近周四晚发生山火，造成6人死亡，部分受害者被发现在车辆内。约有150名消防员在气温飙升时与山火搏斗。山火亦造成至少6人受伤，其中包括一名烧伤女性及另一名吸入浓烟者，2人被送院。另外4人因浓烟引起的轻微烧伤和呼吸问题在现场接受治疗。

疑电线倒塌引发山火

目击者告诉当局，山火可能是在一条电线倒塌后起火，点燃了干燥植被，随后迅速蔓延至周围林地。随著火势蔓延，道路封闭，居民撤离，约有50人在一个文化中心避难。

在德国，公卫机构罗伯特科赫研究所公布，今年迄今死于高温相关原因人数已达5120宗，其中约4270宗为75岁以上长者。死者女多于男，主因在于年长者之中女性占比较高。英国《卫报》报道，比利时公卫研究所Sciensano表示，6月18日至7月1日这段期间，超额死亡人数1747人，比上周公布6月18日至29日1222人估值又增加许多；超额死亡率已达47%。

西欧经历最热6月

欧盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」公布，西欧经历了有纪录以来最热的6月，均温摄氏20.74度，比起1991年至2020年6月均温高出摄氏3度以上。放眼全球，这也是史上均温第2高的6月，地球海面温度则创下历年6月最高温。西班牙部分测站录得摄氏44度惊人高温。

6月热浪期间，法国、比利时、西班牙、荷兰超额死亡人数估计已破4700人。
 

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