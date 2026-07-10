特朗普怕被暗杀 北约峰会回程弃搭新空军一号 安全「漏洞」曝光

美伊两国全面开战之际，刚结束土耳其安卡拉北约峰会行程的美国总统特朗普，在启程返回华府途中，因严峻的安全考量，临时决定紧急更换总统座机，放弃搭乘由卡塔尔赠送、设备极尽奢华的新专机，改为登回防御功能成熟的「旧空军一号」。特朗普在面对传媒追问时直言不讳，坦承自己如今已成为伊朗当局的「头号暗杀目标」，白宫随行团队对此不得不格外谨慎。

新专机欠缺反导弹系统 特朗普下令拉埋全机窗帘

据知情人士透露，特朗普此次出访土耳其出席北约峰会，在行程结束后，原定按计划先搭乘由卡塔尔国王赠送的全新豪华飞机前往英国，随后再返回美国华府。然而，安全部门在起飞前临时叫停，揭发该架卡塔尔赠送的新专机上，竟然并未搭载美军标准的「反导弹防御系统」，亦缺乏尖端的导弹侦测与预警设备。在战云密布的中东及欧洲上空，此举等同将国家元首暴露于极大风险之中。

被美军精准击毙的伊朗已故最高领袖哈梅内伊，其为期6天的隆重国葬仪式正在如火如荼地进行中。路透社

在随后的航程中，有随行记者发现专机的所有窗帘均被严密拉上，气氛极度不寻常。针对美国是否已收到实质的恐怖袭击或暗杀威胁，特朗普在受访时避而不答，但他神色凝重地坦言，自己深知是伊朗处心积虑除之而后快的「头号暗杀目标」，并表示当前全机戒备的紧绷状态，完全是因为美国「必须去应付伊朗」。

六天国葬过境什叶派圣城 成千上万信众高喊反美

特朗普团队这趟欧亚旅程之所以风声鹤唳，皆因美军在过去48小时内对伊朗本土地面发动了新一轮空袭。与此同时，被美军精准击毙的伊朗已故最高领袖哈梅内伊，其为期6天的隆重国葬仪式正在如火如荼地进行中。

哈梅内伊的灵柩昨日在战机护航下秘密抵达伊拉克境内。成千上万的伊拉克什叶派民众情绪悲愤，如潮水般涌上街头迎接灵柩。游行队伍沿途经过什叶派两大圣城——奈杰夫（Najaf）及卡尔巴拉（Karbala），现场百万人情绪失控，民众一边痛哭一边愤怒地高喊「拒绝以色列、拒绝美国」等反西方口号。有哀悼的什叶派民众在集会上悲鸣，誓言「哈梅内伊的鲜血将化为新一轮革命的火种」。