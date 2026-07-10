特朗普怕被暗杀？北约峰会回程弃搭新空军一号 安全「漏洞」曝光

美伊两国全面开战之际，刚结束土耳其安卡拉北约峰会行程的美国总统特朗普，在启程返回华府途中，罕有更换总统座机，放弃搭乘由卡塔尔赠送、设备极尽奢华的新专机，改为登回防御功能成熟的「旧空军一号」离开安卡拉。特朗普其后在社交平台发文指，新空军一号被运往英国米登霍尔皇家空军基地展示，但他被传媒追问换机是否怕遭暗杀时，坦承自己如今已成为伊朗当局的「头号暗杀目标」，白宫随行团队对此不得不谨慎行事。

新专机欠缺反导弹系统 特朗普下令拉埋全机窗帘

美媒引述知情人士报道，特朗普此次前往土耳其安卡拉北约峰会，是乘搭新空军一号，当行程结束后，原定按计划原机前往英国，随后再返回美国华府。

然而，安全部门在新空军一号起飞前临时叫停，安排特朗普改乘旧空军一号飞越中东领空，前往英国，在英国再转乘新空军一号飞返美国。报道指，该架卡塔尔赠送的新专机上，竟然并未搭载美军标准的「反导弹防御系统」，亦缺乏尖端的导弹侦测与预警设备。在战云密布的中东上空，此举等同将国家元首暴露于安全风险之中。

特朗普在社交平台发文，指新空军一号先被送往英国米登霍尔皇家空军基地展示，让官兵参观。他抵达米登霍尔皇家空军基地后，与新空军一号汇合，返程回华盛顿。

不过在航程中，有随行记者发现专机的所有窗帘均被严密拉上，气氛并不寻常。针对美国是否已收到实质的恐怖袭击或暗杀威胁，特朗普在受访时避而不答，但他坦言，自己深知是伊朗除之而后快的「头号暗杀目标」，并表示当前全机戒备的紧绷状态，完全是因为美国「必须去应付伊朗」。

六天国葬过境什叶派圣城 成千上万信众高喊反美

特朗普团队这趟欧亚旅程之所以风声鹤唳，皆因美军在过去48小时内对伊朗本土地面发动了新一轮空袭。与此同时，被美军击毙的伊朗已故最高领袖哈梅内伊，其为期6天的隆重国葬仪式正在如火如荼地进行中。

哈梅内伊的灵柩昨日在战机护航下秘密抵达伊拉克境内。成千上万的伊拉克什叶派民众情绪悲愤，如潮水般涌上街头迎接灵柩。游行队伍沿途经过什叶派两大圣城——奈杰夫（Najaf）及卡尔巴拉（Karbala），现场百万人情绪失控，有民众一边痛哭一边高喊反美口号，甚至出现「杀死特朗普」的横幅。