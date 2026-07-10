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伊朗局势｜伊朗指核电站区域遇袭 炸巴林等4美军基地报复

即时国际
更新时间：04:32 2026-07-10 HKT
发布时间：04:32 2026-07-10 HKT

美伊停火局势破裂，两国一连两日爆发近期最猛烈的互相空袭。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）宣布，已完成第一阶段报复，动用无人机及导弹精准轰炸了美军位于科威特、巴林及卡塔尔等4处关键军事基地。与此同时，随着美军加大空袭力度，其海空军战机在战区内亦频频遭到击落，损失惨重。

核电站周边遭美军轰炸 

据伊朗媒体报道，美军连日来的恢复打击行动已造成至少14人死亡、70多人受伤。其中，南部布什尔省多地遭到强烈袭击，包括极度敏感的布什尔核电站周边区域以及一个民用码头，多艘渔船当场起火。此外，美军还炸毁了伊朗东部省份通往东北部圣城马什哈德（Mashhad）的两座重要桥梁，意图切断后勤线。

网上流传伊朗空袭科威特美军基地的影片截图。abhishekjha157
网上流传伊朗空袭科威特美军基地的影片截图。abhishekjha157
网上流传伊朗轰炸巴林美军基地的景象。X@LouFrance75
网上流传伊朗轰炸巴林美军基地的景象。X@LouFrance75
美国海军陆战队MQ-9「死神」战机。美国海军陆战队图片
美国海军陆战队MQ-9「死神」战机。美国海军陆战队图片

作为强烈回击，伊朗革命卫队动用无人机及导弹精准打击了美军在中东的四座基地，包括摧毁科威特境内美军的「爱国者」防空系统、卡塔尔的美军卫星天线，以及巴林的美军燃料储存设施。伊方警告，本次打击仅为初步回应，并谴责美方严重干扰海峡重开，警告任何进一步侵略都将遭20倍奉还的有力回击。

中东防空警报连环拉响，约旦更在扎尔卡市上空紧急拦截了多枚飞越其领空、目标直指美军基地的伊朗导弹。

开战至今被击落30架死神无人机 

美媒AOL报道，一名美国官员于周三证实，自战争爆发以来，伊朗军队已击落了约30架美军「MQ-9死神」（Reaper）远程武装无人机。这款每架造价高达1,600万美元的战略王牌，向来是美军在中东反恐的核心主力，其原定设计是在美军完全掌握制空权的环境下运作，如今却在海峡上空遭到德黑兰防空火力的强烈挑战。

伊朗官方电视台报道，周二及周三均在南部领空再度击落「敌方」无人机。

 

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