伊朗局势｜伊朗指核电站区域遇袭 炸巴林等4美军基地击落「死神」战机报复

美伊停火局势破裂，两国一连两日爆发近期最猛烈的互相空袭。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）宣布，已完成第一阶段报复，动用无人机及导弹精准轰炸了美军位于科威特、巴林及卡塔尔等4处关键军事基地。与此同时，随着美军加大空袭力度，其海空军战机在战区内亦频频遭到击落，损失极为惨重。

核电站周边遭美军狂轰 伊方无人机突袭美军防空系统

据伊朗媒体报道，美军连日来的恢复打击行动已造成至少14人死亡、70多人受伤。其中，南部布什尔省多地遭到强烈袭击，包括极度敏感的布什尔核电站周边区域以及一个民用码头，多艘渔船当场起火。此外，美军还炸毁了伊朗东部省份通往东北部圣城马什哈德（Mashhad）的两座重要桥梁，意图切断后勤线。

美国海军陆战队MQ-9「死神」战机。美国海军陆战队图片

作为强烈回击，伊朗革命卫队动用无人机及导弹精准打击了美军在中东的四座基地，包括摧毁科威特境内美军的「爱国者」防空系统、卡塔尔的美军卫星天线，以及巴林的美军燃料储存设施。伊方强硬警告，本次打击仅为初步回应，并谴责美方严重干扰海峡重开，警告任何进一步侵略都将遭20倍奉还的有力回击。中东防空警报连环拉响，约旦更在扎尔卡市上空紧急拦截了多枚飞越其领空、目标直指美军基地的伊朗导弹。

开战至今击落三十架死神无人机 特朗普自封「军事上已赢」

在这场空前惨烈的消耗战中，美军高科技无人机神话在霍尔木兹海峡上空破灭。一名美国官员于周三证实，自战争爆发以来，伊朗军队已成功击落了约30架美军「MQ-9死神」（Reaper）远程武装无人机。这款每架造价高达1,600万美元的战略王牌，向来是美军在中东反恐的核心主力，其原定设计是在美军完全掌握制空权的环境下运作，如今却在海峡上空遭到德黑兰防空火力的强烈挑战。尽管美军高层曾向国会形容「死神」是这场战争中「最有价值的球员」（MVP），但伊朗官方电视台高调宣称，周二及周三均在南部领空再度击落「敌方」无人机。

然而，刚结束北约峰会、正搭乘「空军一号」回国的美国总统特朗普则对战局不以为然。他表示：「我们猛烈打击他们，美国已经在军事上取得胜利，他们海空军和防空系统已不存在，所剩无几了。」他更扬言不肯定是否值得再跟伊朗达成协议。

美军多架主力战机遭击落 A-10与F-15接连折损

除了无人机损失惨重，美军在战区内的多架尖端有人战机亦接连遭到重创与击落。美方纪录显示，早在今年4月，一架美国空军主力F-15战机在执行任务时，被伊朗的防空火力直接击落，两名机组人员经极限搜救后先后生还。而在该次搜救行动中，一架提供近距离空中支援的A-10攻击机同样被伊朗炮火击中受重创，最终勉强挣扎飞返科威特基地，机师在飞机坠毁前最后一刻被迫弹射逃生。

此外，美军的非战损折损亦雪上加霜。今年3月，科威特防空系统在极度紧张的局势下发生灾难性误判，竟「自己人打自己人」，误将三架美军F-15战机当场击落，幸全数机组人员成功弹射生还。同月，一架KC-135空中加油机在伊拉克西部上空与另一架同型号加油机发生空中相撞事故并坠毁，导致机上6名机组人员全部罹难。

目前，随着已故最高领袖哈梅内伊的灵柩在战机护航下运抵马什哈德安葬，双方外交渠道完全封锁，美军的密集空袭与伊方连环击落战机的疯狂对攻，正将中东全面推向全面大战的深渊。