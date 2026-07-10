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北海道男大生裸尸案｜主犯川村叶音获刑30年 控辩双方皆不服上诉

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更新时间：00:04 2026-07-10 HKT
发布时间：00:04 2026-07-10 HKT

北海道令人震惊的男大生裸尸公园案，主犯川村叶音上月一审判刑30年。要求判无期徒刑的检方不服，周四提出上诉；川村一方则认为判刑过重，同样提出上诉，要求改判13年。

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整宗案始作俑者川村叶音（左）与八木原亚麻。 Instagram
整宗案始作俑者川村叶音（左）与八木原亚麻。 Instagram

被告涉嫌与5名同党，在江别市的公园遭集体虐打、抢劫20岁大学生长谷知哉致其死亡，剥光衣物并弃尸公园。札幌地方法院6月25日宣判，认定川村附和并营造了抢劫的气氛，并引领犯罪行为，但「对受害者死亡的直接贡献有限」，判其30年有期徒刑。

长谷知哉案发生在北海道江别市文京台南町公园。 X@nape0404
长谷知哉案发生在北海道江别市文京台南町公园。 X@nape0404

检方不服，于7月9日提出上诉，坚持应该判无期徒刑。日媒引述前法官、现任律师内田健太分析称：「检方可能认为没有特殊理由减轻刑罚。」

同日，川村一方也同样提出上诉，认为13年有期徒刑较为合适。早前与川村一同被判刑的共犯中，案发时18岁的泷泽海裕获刑20年，另一名16岁少年判囚最短9年、最长13年的刑期。这意味着川村的主张自己的刑期应与这名16岁少年相当。

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同案另一主犯、涉嫌主导施暴的川口侑斗（案发时18岁），定于7月13日开庭受审。死者前女友八木原亚麻的审判日期则尚未确定。

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