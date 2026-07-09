中国籍男等2人关西被捕 涉藏25公斤黄金入枱灯充电器走私至日本

大阪海关及警方联合行动，就一宗黄金走私案向2名疑犯提告。当局在从香港空运至日本的货物中，发现25公斤薄片状黄金，被告分别是一名40岁中国籍男子及一名47岁圣基茨和尼维斯籍男子。

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从香港寄到关西，报称是枱灯的货物内藏黄金。 日本海关

据海关通报，2025年2月22日，一批货物从香港运抵关西国际机场。犯人报称货物是枱灯，当局检查发现枱灯内藏288块薄片状黄金，合共重12公斤，鉴定价值超过1.7亿日圆（约820万港元）。

2025年2月26日，另有一批充电器运抵关西国际机场，检查发现内藏1368块薄片状黄金，合共重约13.2公斤，鉴定价值超过1.9亿日圆（约917万港元）。

从香港寄到关西，报称是充电器的货物内藏黄金。 日本海关

据读卖新闻报道，2人与身份不明的人员合谋犯案，企图逃避约3632万日圆（约175万港元）的消费税及其他税费，中国籍男子负责加工和出售黄金，另一人则负责下达指令。府警认为，2人是透过社群媒体相识，从外国接受指示，正调查是否匿流犯罪。