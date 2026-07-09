超强台风巴威｜日本取消逾百航班 冲绳游客赶到超市备粮

超强台风「巴威」（Bavi）9日位于菲律宾东方海面，逐渐逼近台湾，日本冲绳县也严阵以待。日本气象厅指出，「巴威」正以每小时15公里的速度朝西北方行进，台风中心预计当地时间周五清晨6时抵达冲绳县南部海域，周六上午逼近冲绳县先岛群岛。日航、全日空等航空公司已取消上百个航班，部分渡轮停驶。冲绳县府警告居民与观光客慎重防台。

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综合日媒报导，日本气象厅今天傍晚6时40分（台湾时间下午5时40分）公告，强烈台风巴威中心附近最大风速每秒50米（时速180公里），瞬间最大风速每秒70米（时速252公里），料抵达冲绳县时强度不变。周六凌晨至清晨时分，宫古群岛首当其冲，随时引发建物倒塌，当局呼吁严防强风、巨浪、山泥倾泻、低洼区淹水、河水暴涨、大潮等灾情。冲绳县府呼吁县民与观光客今天之内做好防台准备。

在石垣市，居民忙着为门窗及户外物品加装防护网或防水布，商家纷纷拆卸横幅与看板。观光客也加入备粮行列，市区各大超市瓶装水抢购一空，面食、饮料也几乎卖光。一名观光客说，今天刚到冲绳，担心明后两天晚餐没着落，所以在超市买了一些干粮。宫古岛、石垣岛也有超市提前打烊，部分San-A门市、永旺体系7间超市与药妆店等已预告未来两天停业。

八重山与宫古两地县立医院已宣布明天门诊全停，先岛群岛所有公立中小学与县立学校明天停课。往返宫古岛与石垣岛的所有船班一路取消到11日，石垣、宫古两地机场明10日全天关闭。那霸机场已有大量航班取消，航班异动影响预计持续到后天11日。

周五空中交通至少已取消80班，以往返那霸机场的航班为主。国际线东京往返台湾2班取消，受影响旅客至少7610人。全日空已取消10日往返那霸、石垣与宫古3个机场的34个航班，约1800人受影响；11日国内线航班已取消石垣往返宫古的33班，5900人受影响。