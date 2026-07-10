强台风巴威｜石垣岛超市泡面被抢光 日本逾260航班取消

强台风巴威（Bavi）周五（10日）逼近日本西南部宫古岛、石垣岛等先岛群岛，当局警告，该地区恐出现强烈阵风、豪雨、土石流及淹水。日本航空取消周五及周六逾百班机，全日空则取消周五至周日逾160航班。先岛群岛中深受观光客欢迎的石垣岛，居民提前采购防台物资，超市的泡面几乎被抢购一空；部分公共海滩、滨海公园及渡轮码头也已关闭。

冲绳近900建筑物停电

周五清晨，巴威逐渐接近邻近台湾的日本先岛群岛，宫古岛及石垣岛预计晚上进入暴风范围，近中心最大持续风速达每小时162公里，暴风圈持续笼罩冲绳周边海域。当地居民纷纷以胶带加固窗户，并在住家及商店外架设防风网。

在冲绳县，近900幢建筑物停电。

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24小时雨量可达250毫米

气象单位指出，强风威力可能造成部分房屋倒塌。此外，当地将出现雷击及暴雨，24小时累积雨量最高可达250毫米，冲绳及鹿儿岛奄美地区沿海，更可能因高浪及风暴潮出现淹水情形。

在石垣岛经营单车出租店的野村浩一边架设防风网一边表示：「我听说这次台风规模会相当大。我有点担心，我们目前的防台准备是否足够。」

受巴威影响，多家航空公司取消当地数十班机，包括部分原定周六（11日）起飞的航班。

观光客超市备粮

日本航空（JAL）已宣布取消往返那霸机场、鹿儿岛及离岛共59个航班；全日空（ANA）则取消104个航班，其余航空公司也陆续宣布停飞部分班次，7月11日已有部分航班提前取消，航空公司提醒旅客持续留意最新航班资讯。

在石垣市，居民忙着为门窗及户外物品加装防护网或防水布，商家纷纷拆卸横幅与看板。观光客也加入备粮行列，市区各大超市瓶装水抢购一空，面食、饮料也几乎卖光。宫古岛、石垣岛也有超市提前打烊，部分San-A门市、永旺体系7间超市与药妆店等已预告未来两天停业。

公立中小学与县立学校停课

八重山与宫古两地县立医院已宣布周五门诊全停，先岛群岛所有公立中小学与县立学校停课。往返宫古岛与石垣岛的所有船班一路取消到周六。那霸机场已有大量航班取消，航班异动影响预计持续到后天11日。