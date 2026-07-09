Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI人形机械人｜三菱汽车启动日本首例量产 建立生产线目标每月1000台

即时国际
更新时间：21:09 2026-07-09 HKT
发布时间：21:09 2026-07-09 HKT

日本三菱汽车与东京大学衍生的新创公司「Highlanders」合作，将启动量产国产人形机械人的计划，建立每月可生产1000台的生产体制，预计明年开始投产。

相关新闻：机械人做女友︱优必选AI机械人规格曝光 售价最贵¥99万

搭载人工智能的AI人形机械人，是解决劳动力短缺等问题的希望。三菱汽车与东京大学衍生新创公司「Highlanders」今日宣布，将启动日本首例人形机械人的量产。

双方计划建立每月可生产1000台的体制，预计明年开始制造，先以活化三菱汽车位于京都工厂的闲置设为目标。

三菱汽车工业会长兼行政总裁加藤隆雄说：「这将是一项挑战⋯⋯我们致力于实现人类与机械人协同作业的新产业基础。」

目前人形机械人开发竞争激烈，中国和美国已从研发阶段迈向社会实用化阶段。

最Hit
华富邨谋杀案│死者任保安 被扼颈约两分钟昏迷 疑凶折返被擒
01:54
华富邨谋杀案｜死者遭扼颈约两分钟昏迷 50岁疑凶折返被擒 案件明天提堂
突发
4小时前
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
社会
9小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
2026-07-08 16:10 HKT
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
6小时前
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
00:57
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
影视圈
11小时前
施南生传病危留院  助手与林青霞等好友再到医院探望 张艾嘉：我会将你哋嘅关心话畀佢知
00:49
施南生传病危留院  助手与林青霞等好友再到医院探望 张艾嘉：我会将你哋嘅关心话畀佢知
影视圈
4小时前
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
12小时前
7-Eleven年度77折强势回归！「711大折日」首度加推至48小时 提早一日雪糕/汽水/米/油劲减
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小时 雪糕/汽水/米/油劲减 1方法再减$10
生活百科
9小时前
单身女苦候17年半二派雍盛苑 喜获靓楼跨区返工个几钟都唔嫌远 网民惊讶以为派居屋｜Juicy叮
单身女苦候17.5年二派雍盛苑 喜获靓楼跨区返工个几钟都唔嫌远 网民惊讶以为派居屋｜Juicy叮
时事热话
6小时前
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
影视圈
8小时前