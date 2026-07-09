AI人形机械人｜三菱汽车启动日本首例量产 建立生产线目标每月1000台

日本三菱汽车与东京大学衍生的新创公司「Highlanders」合作，将启动量产国产人形机械人的计划，建立每月可生产1000台的生产体制，预计明年开始投产。

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搭载人工智能的AI人形机械人，是解决劳动力短缺等问题的希望。三菱汽车与东京大学衍生新创公司「Highlanders」今日宣布，将启动日本首例人形机械人的量产。

双方计划建立每月可生产1000台的体制，预计明年开始制造，先以活化三菱汽车位于京都工厂的闲置设为目标。

三菱汽车工业会长兼行政总裁加藤隆雄说：「这将是一项挑战⋯⋯我们致力于实现人类与机械人协同作业的新产业基础。」

目前人形机械人开发竞争激烈，中国和美国已从研发阶段迈向社会实用化阶段。