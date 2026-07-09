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德国医生涉打毒针杀15病人判终生 辩称：使病人免受病痛折磨

即时国际
更新时间：19:56 2026-07-09 HKT
发布时间：19:56 2026-07-09 HKT

德国一名纾缓治疗医生被控于2021年至2024年间谋杀15名病人，柏林法院裁定罪名成立，判处终身监禁。法院同时对他下达终身禁止行医的命令，严防再犯。

这名41岁医生约翰内斯．M（Johannes M.）是趁家访期间，未经病人同意，擅自注射多种药物的致命组合，杀人后还火掩盖罪行。受害人年龄介乎25至94岁，虽病情严重，但并非濒临死亡。

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辩称「所有人来说都是最好」

在长达约一年的审讯中，该医生大部分时间保持沉默，但最终承认杀害了12名重症病人。他向法庭辩称，自己当时深信此举是为了「让病人免受痛苦和虚弱」，并认为「这对所有人来说都是最好的」。他同时为自己造成的痛苦表示道歉。

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家属证死者「没有不想活」

受害者家属在庭上表达了难以置信的悲痛。最年轻的25岁受害者母亲泪诉，她的女儿「从未说过不想再活下去」。另一名于2024年去世的72岁受害者，其子则表示，母亲原本还计划与姐妹前往波罗的海旅行，「她想继续活下去」。

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德国史上最严重连环谋杀案

检方指出，在2024年7月被捕前不久，该医生曾在同一天内杀害2名病人。当局怀疑这15宗谋杀案仅是冰山一角，检察官正调查另外76宗与该医生有关的案件。

德国媒体分析，若更多案件罪名成立，此案将成为德国历史上最严重的连环谋杀案之一。该医生表示，他将在未来的诉讼中更早参与庭审。

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