Omega-3｜研究：天然食物有益 但补充剂成效有限

鱼油一直被视为有助于保护大脑、提升记忆力的热门保健品，虽然Omega-3脂肪酸确实对脑细胞发育与功能不可或缺，但最新研究指出，以补充剂的形式摄取，并不会改善记忆力，也无法预防失智症。

Omega-3脂肪酸助脑细胞发育

综合外媒报道，临床试验至今未能证明鱼油补充剂有明显益处，即使是平时很少吃鱼、或带有提高阿兹海默症风险基因的高龄族群，吃了对于改善思考能力、记忆力及失智症状的效果仍十分有限。

日常摄取已足够

专家提出三种可能原因：

1. 大多数人已能从日常饮食中摄取足够的Omega-3脂肪酸，尤其是植物来源的α-亚麻酸（ALA），因此额外补充鱼油未必能带来更多效果。

2. 受基因及肠道微生物组影响，人体对Omega-3的吸收与代谢能力比摄取量更重要。研究人员认为，除了补充Omega-3，多摄取植物性食物、膳食纤维及发酵食品，对维持脑部健康也同样重要。

3. 研究推测，Omega-3要发挥保护效果，可能要数十年持续食用富含Omega-3的天然食物才能累积，而非依赖短期服用保健品。

饮食均衡更重要

加拿大多伦多大学营养科学教授巴齐内特（Richard Bazinet）表示，目前最好的证据显示，食用富含Omega-3的天然食物与较佳的大脑健康有关，透过补充剂「走捷径」则似乎无法获得相同效果。专家建议，与其期待鱼油胶囊带来神奇功效，不如养成均衡饮食习惯，多吃鱼、坚果及植物性食物，才是维持脑部健康更可靠的方法。