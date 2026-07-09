委内瑞拉7.5级地震｜女子展现强大母爱 母乳喂3子女困11天获救

委内瑞拉6月24日发生双强震，截至8日已累计3811人罹难、逾1.6万人受伤。但在满目疮痍的废墟之中仍传出奇迹，一名母亲受困瓦砾堆中，靠哺乳保住3个孩子的性命，在受困第11天获救。

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委内瑞拉母亲靠哺乳保住3个孩子的性命，受困11天获救。 X@haiselc

委内瑞拉母亲靠哺乳保住3个孩子的性命，受困11天获救。 X@haiselc

委内瑞拉母亲靠哺乳保住3个孩子的性命，受困11天获救。 X@haiselc

《半岛电视台》等外媒报道，拉瓜伊拉州卡拉巴列达（Caraballeda）卡里贝区（Caribe）一栋12层高的住宅大楼在地震中倒塌。救援人员在瓦砾堆中持续搜救，5日深夜听见微弱的求救声，经开挖发现一名母亲和3名子女奇迹生还，其中一个孩子还是婴儿。

这名母亲在黑暗中靠母乳替孩子续命，撑过长达11天的等待。母子从瓦砾中被拉出时，婴儿安静地依偎在妈妈胸前，另外两个孩子则较为虚弱。获救的画面在网路疯传，令众多网友动容，大赞「这样的女性值得一座纪念碑」。

委内瑞拉地震︱拉瓜伊拉18日大初生婴奇迹获救，成为了希望的象征。 X@StateDept

日前有另一名获救12岁女童法比亚娜（Fabiana）分享，她依靠番茄酱和士芝维生，在受困32小时后获救。她忆述，困在天花板几乎贴脸的夹缝中时，「不知为什么一种奇怪的平静袭来」，为了保持意识，她挪开碎石把弯曲的腿伸直、刮出伤口，但摸到一瓶番茄酱和些许芝士碎。她说：「就是这些让我维持清醒」。