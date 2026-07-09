Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

委内瑞拉7.5级地震｜女子展现强大母爱 母乳喂3子女困11天获救

即时国际
更新时间：16:24 2026-07-09 HKT
发布时间：16:24 2026-07-09 HKT

委内瑞拉6月24日发生双强震，截至8日已累计3811人罹难、逾1.6万人受伤。但在满目疮痍的废墟之中仍传出奇迹，一名母亲受困瓦砾堆中，靠哺乳保住3个孩子的性命，在受困第11天获救。

相关新闻：委内瑞拉7.5级地震︱18日大初生婴受困32小时奇迹获救 母掩护：他活着我就能活下去

委内瑞拉母亲靠哺乳保住3个孩子的性命，受困11天获救。 X@haiselc
委内瑞拉母亲靠哺乳保住3个孩子的性命，受困11天获救。 X@haiselc
委内瑞拉母亲靠哺乳保住3个孩子的性命，受困11天获救。 X@haiselc
委内瑞拉母亲靠哺乳保住3个孩子的性命，受困11天获救。 X@haiselc
委内瑞拉母亲靠哺乳保住3个孩子的性命，受困11天获救。 X@haiselc
委内瑞拉母亲靠哺乳保住3个孩子的性命，受困11天获救。 X@haiselc

《半岛电视台》等外媒报道，拉瓜伊拉州卡拉巴列达（Caraballeda）卡里贝区（Caribe）一栋12层高的住宅大楼在地震中倒塌。救援人员在瓦砾堆中持续搜救，5日深夜听见微弱的求救声，经开挖发现一名母亲和3名子女奇迹生还，其中一个孩子还是婴儿。

这名母亲在黑暗中靠母乳替孩子续命，撑过长达11天的等待。母子从瓦砾中被拉出时，婴儿安静地依偎在妈妈胸前，另外两个孩子则较为虚弱。获救的画面在网路疯传，令众多网友动容，大赞「这样的女性值得一座纪念碑」。

委内瑞拉地震︱拉瓜伊拉18日大初生婴奇迹获救，成为了希望的象征。 X@StateDept
委内瑞拉地震︱拉瓜伊拉18日大初生婴奇迹获救，成为了希望的象征。 X@StateDept

日前有另一名获救12岁女童法比亚娜（Fabiana）分享，她依靠番茄酱和士芝维生，在受困32小时后获救。她忆述，困在天花板几乎贴脸的夹缝中时，「不知为什么一种奇怪的平静袭来」，为了保持意识，她挪开碎石把弯曲的腿伸直、刮出伤口，但摸到一瓶番茄酱和些许芝士碎。她说：「就是这些让我维持清醒」。

最Hit
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
8小时前
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
00:57
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
影视圈
6小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
2026-07-08 16:10 HKT
华富邨谋杀案│死者任保安 被扼颈约两分钟昏迷 疑凶折返被擒
01:54
华富邨谋杀案│死者任保安 被扼颈约两分钟昏迷 疑凶折返被擒
突发
2小时前
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
社会
4小时前
星岛消息：车站楼高两层 不设上盖物业 。
白石角站丨消息：车站楼高两层、不设上盖物业 座落「嘉熙」对面 政府承诺2033年落成目标不变
社会
5小时前
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
00:53
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
影视圈
8小时前
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
时事热话
4小时前
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
影视圈
3小时前
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
20小时前