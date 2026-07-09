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南韩戒严风波｜尹锡悦涉动用警卫阻拘捕 终审维持判囚7年

即时国际
更新时间：15:12 2026-07-09 HKT
发布时间：15:12 2026-07-09 HKT

南韩前总统尹锡悦涉嫌于2024年年底「紧急戒严事件」后，去年初动用总统警卫部门阻止执法机构对其进行拘捕。南韩最高法院今日（7月9日）作出终审裁决，裁定维持二审判决，判处尹锡悦有期徒刑7年。

面临多项刑事审判

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本案是尹锡悦身负的多项戒严相关案件中，南韩法院作出的首个终审判决。

案情指，尹锡悦于2024年底发动紧急戒严后，涉嫌于2025年初动用总统警卫部门，阻挠高级公职人员犯罪调查处等机构对其执法。法官指，尹锡悦因涉嫌特殊妨碍公务执行、滥用职权妨碍行使权利等罪名，维持二审判处有期徒刑7年的原判。

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尹锡悦还被指控在解除戒严后，涉嫌伪造并随后销毁有关宣布戒严的文件；同时，他亦被指指示下属向外媒传递不实信息，宣称自己「丝毫没有破坏宪政秩序之意」。首尔中央地方法院今年1月案一审宣判5年监禁；随后在今年4月的二审中，首尔高等法院改判其有期徒刑7年。

尹锡悦另因涉及指示向北韩投放无人机，为宣布紧急戒严制造借口，一审被判处有期徒刑30年。

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