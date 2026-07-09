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阿根廷飞行教练夺门跳机自杀 22岁女学员临危不乱安全降落

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更新时间：15:13 2026-07-09 HKT
发布时间：15:13 2026-07-09 HKT

阿根廷一名42岁飞行教官，在飞行训练途中竟突然解开安全带，打开机门跳机！22岁女学员被独自遗留在空中，在一片震惊中发挥所学继续操控飞机，所幸成功降落，机体和学员皆毫发无伤。

阿根廷检方声明表示，事发于上周六，地点位于阿根廷中部托雷多（Toledo）。42岁飞行教官贝尔塔佐（Leandro Andrés Bertazzo）作出此惊人举动后身亡。当时他正驾驶一架塞斯纳150（Cessna 150）小型飞机，与22岁学员罗萨里奥（Rosario）进行飞行训练。

与涉事同款的塞斯纳150（Cessna 150）小型飞机。法新社
与涉事同款的塞斯纳150（Cessna 150）小型飞机。法新社

遗言：你知道该怎么做

学员忆述，贝尔塔佐突然对她说：「妳知道该怎么做，继续飞。」随即摘下耳机、解开安全带，打开机门后跳出飞机。她陷入「完全震惊」的状态，但凭借所学成功操控飞机安全降落。

贝尔塔佐任职的「Flying Parrot Córdoba」飞行学校校长阿尔瓦雷斯（Eduardo Álvarez）表示，事发前，贝尔塔佐和另一名学员完成了飞行训练，当时没有异状，也完全没有迹象显示他有跳机念头。

同日教完另一人完全无征兆

阿尔瓦雷斯形容，贝尔塔佐是一位经验丰富的飞行教官，过去曾在邻国智利任教，是个「脸上总挂著灿烂笑容的人」。他坦言：「他在机上还有另一个人的情况下做出这个悲剧性的决定，令人无法理解，但人类的心理本来就非常复杂。」

他指出，在飞行途中要打开机门其实极不容易，就像要给时速200公里高速行驶的汽车开车门一样。阿根廷检方已展开调查，将进一步厘清这起事件发生的详细经过及死因。

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