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北约峰会︱特朗普连环失言称「日本伊斯兰共和国」 叫泽连斯基做普京

即时国际
更新时间：14:40 2026-07-09 HKT
发布时间：14:40 2026-07-09 HKT

在土耳其举行的2026年北约峰会次日（7月8日），盟国承诺今年向乌克兰提供700亿欧元军援，并于明年维持同等规模；美国总统特朗普亦在会上宣布，美方将正式授权乌克兰在本土生产「爱国者」防空导弹。然而，这项重大军援进展却被特朗普随后的连环口误夺去风头——他在会场接连出现两次严重失言，成为全场焦点话题。

「日本伊斯兰共和国发射了逾百枚导弹」

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日媒《共同社》报道，特朗普在会晤乌克兰总统泽连斯基期间，先是误将伊朗与日本混淆。当时有记者问及是否愿意授权在欧洲生产「爱国者」拦截导弹，特朗普表示会作讨论，并强调自己偏好此类防御性武器。

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随后他话锋一转，称「日本伊斯兰共和国向我们发射了111枚导弹」，指这批导弹在大约一小时内朝美军「林肯号」航母发射，但全数被拦截。其实特朗普口中的「日本伊斯兰共和国」应为伊朗伊斯兰共和国。

特朗普形容这几乎全是爱国者导弹的拦截战果，并指出若能以更低成本进行拦截，效果会更好。

特普朗坚称：就是普京

然而仅在几分钟后，特朗普再度失言。他指著身旁的泽连斯基向传媒问道：「有人要向普京总统提问吗？」

现场记者随即发出笑声并试图纠正，惟特朗普未有认错，反而试图辩解这就是其本意，再次指著右侧的泽连斯基说：「有人要向普京总统提问吗？不是泽连斯基，是普京。你想问他甚么？因为我会替你问他这个问题。」

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