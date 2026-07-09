丘比特失业？︱Z世代拒绝办公室恋爱 美国调查：职场寻觅伴侣比例急跌

在过去，办公室曾是不少人寻找伴侣、撮合情侣的重要环境。然而，最新调查显示，美国的职场恋情已逐渐式微。分析指出，这一趋势与新一代年轻人全面转向网络交友，以及企业近年加强性骚扰防治培训密切相关。



根据美国人力资源管理协会（SHRM）于2025年发表的最新调查，职场中的暧昧与恋爱指标均呈现惊人跌幅。数据显示，仅有22%的受访员工表示曾在工作期间暗恋过同事，与2024年的49%相比，比例大幅削减了逾一半。

新世代习惯网络交友

同时，过去一年曾与同事约会的员工比例，亦由前一年的21%降至16%。至于承认与同事发展更亲密关系的比例，更由13%近乎减半至7%。这与过往的社会常态形成强烈对比，美国民调机构和智库皮尤研究中心（Pew Research Center）在2020年的调查曾指出，约有两成的50岁以上成年人，其现任配偶正是通过职场相识。



《纽约时报》专栏作家凯利分析认为，职场恋情的式微主要受到网络交友普及与企业政策改变的影响。另一方面，传统相识伴侣的渠道如教会、朋友、大学或邻居介绍等，在各个世代均显著萎缩。

史丹福大学的研究发现，截至2017年，已有高达四成的伴侣是透过网络相识。另一方面，企业为了避免法律纠纷与职场人际关系带来的麻烦，近年不断加强性骚扰培训，许多员工如今认为在办公室谈恋爱风险远大于回报，因而刻意与同事保持边界。

1/3受访者对恋爱无兴趣

除了交友工具的改变，许多年轻人（Z世代）的思想观念亦发生了转变。目前，享受单身、不受束缚已成为年轻一代流行的生活模式。统计显示，在30岁以下的单身族群中，有超过1/3的受访者对恋爱毫无兴趣，约有一半更直言短期内完全没有寻找伴侣的打算。