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日本无缘晋级世界杯三笘薰东京驾车 疑冲红灯撞伤中年妇

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更新时间：11:40 2026-07-09 HKT
发布时间：11:40 2026-07-09 HKT

日本队无缘晋级世界杯16强，但队中重心人物三笘薰昨日再因一宗东京都板桥区交通意外，成为传媒焦点。三笘薰疑冲红灯撞倒一名年约40多岁的妇人。

日本放送协会（NHK）报道，根据警方相关人士指出，事故发生于上午8时30分左右，地点位于东京都板桥区清水町，三笘薰驾驶的汽车与一名骑单车的40多岁女子在一路口发生碰撞，女子受轻伤送医，三笘薰本人则未受伤。

警方表示，初步估计三笘薰驾驶的车辆疑冲红灯酿成事故，详细肇事原因仍待进一步厘清。

事发后，三笘薰所属经纪公司发表声明致歉，表示对于事故造成伤者及相关人士困扰与担忧深感歉意。

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