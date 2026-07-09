伊朗局势︱美伊再燃战火 卡利巴夫：霍尔木兹海峡只在「伊朗安排」下才开放

美伊停火协议「完结」，中东战火再燃。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫周四（9日）表示，霍尔木兹海峡只有在「伊朗的安排而非美国的威胁」下才开放。

相关新闻：伊朗局势｜美军再空袭伊朗 消息：停火以来首对基础设施发动袭击

法新社报道，担任伊朗首席谈判代表的卡利巴夫在社交媒体发帖指，美国至今仍未意识到，霸凌和背信弃义不再是「没有代价」的事。「让我说清楚：如果你发动袭击，就必将遭到反击。」



回应伊朗向霍尔木兹海峡的油轮发动袭击，美军连续两日向伊朗作出攻击，甚至将该国基础设施作为目标。

美国总统特朗普较早前亦在土耳其举行北约峰会上表示，形容美伊较早前达成的临时停火协议已「完结」（over），坦言不想再与伊朗打交道。