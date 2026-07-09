委内瑞拉7.5级地震︱当局盼国际解冻海外资产以助重建 死亡人数增至3811

央视新闻报道，当地时间8日，委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯通过社交媒体通报，该国近日发生的强震造成的死亡人数上升至3811人，受伤人数上升至16740人。此外，强震后发生了1102次余震。



多次强震对委内瑞拉造成严重破坏。委内瑞拉副总统Delcy Rodriguez 透过国家电视台（VTV）表示，要求解除对委内瑞拉的经济制裁。她强调，委内瑞拉在海外拥有足够的受冻结资产，只要这些帐户获得解冻，国家绝对有能力自行筹措灾后重建、就业与教育计划所需的资金。

法新社报道，联合国主管人道事务副秘书长弗莱彻说，呼吁国际社会筹集2.96亿美元，用于未来六个月的委内瑞拉强震救援与重建工作。