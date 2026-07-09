Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

委内瑞拉7.5级地震︱当局盼国际解冻海外资产以助重建 死亡人数增至3811

即时国际
更新时间：10:40 2026-07-09 HKT
发布时间：10:40 2026-07-09 HKT

央视新闻报道，当地时间8日，委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯通过社交媒体通报，该国近日发生的强震造成的死亡人数上升至3811人，受伤人数上升至16740人。此外，强震后发生了1102次余震。

多次强震对委内瑞拉造成严重破坏。委内瑞拉副总统Delcy Rodriguez 透过国家电视台（VTV）表示，要求解除对委内瑞拉的经济制裁。她强调，委内瑞拉在海外拥有足够的受冻结资产，只要这些帐户获得解冻，国家绝对有能力自行筹措灾后重建、就业与教育计划所需的资金。

法新社报道，联合国主管人道事务副秘书长弗莱彻说，呼吁国际社会筹集2.96亿美元，用于未来六个月的委内瑞拉强震救援与重建工作。

最Hit
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
1小时前
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
14小时前
01:10
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警同日拘50岁女子涉谋杀
突发
11小时前
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
政情
15小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
15小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
19小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
22小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
2026-07-08 10:33 HKT
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
20小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
2026-07-08 06:00 HKT